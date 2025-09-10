¿Cómo es 'La Agencia'? La serie de Javier Gutiérrez que desnuda a los actores

El mundo artístico por dentro permite contemplar las debilidades, miserias y poquitas grandezas de la profesión. Telecinco estrena este miércoles La Agencia, su gran apuesta en ficción de la temporada que preestrenó en el FesTVal de Vitoria (en unos días se presenta, cuando ya se ha visto en antena, en el South Festival de Cádiz), con la producción ejecutiva de Daniel Écija (Cristo y Rey y Eva & Nicole entre sus creaciones más recientes) y de su firma. Good Mood.

Javier Gutiérrez encabeza esta adaptación de la comedia francesa Dix pour cent (internacionalmente, Call My Agent), ganadora de un Emmy y que en España se vio en el canal Cosmo.

Como en su versión original, los cameos de conocidos intérpretes, en una mezcla de la realidad con la ficción, es un rasgo de estas historias que inaugura como invitada Belén Rueda.

Javier Gutiérrez es Gabi, uno de los integrantes de Rebecca Talent, una de las agencias de representación artística más importantes de nuestro país. En el equipo, Manuela Velasco (Velvet), Andrea, la agente implacable; Carlos Bardem, Matías, un veterano venido de vuelta;y la más veterana, Fiorella Faltoyano, es Isabel. Con ellos, Marta Hazas Andrés Velencoso y Goya Toledo además de Denisse Peña, Juan Gea e Irene Rojo.

Agentes y actores navegan por un entorno competitivo y navajero, marcado por egos, romances, traiciones y situaciones incómodas. Cada entrega tiene sobre 80 minutos y son capítulo autoconclusivos con detalles concretos del mundo artístico. ¿Qué hace una estrella como tú en un sitio como este? “No era copiar un éxito, sino reinterpretarlo desde nuestra mirada, con humor y verdad”, presentaba Écija en el FesTVal.

Entre los cameos de estos primeros 13 capítulos: José Coronado, Hiba Abouk, Toni Acosta, Luis Zahera, Silvia Abril y Jaime Lorente.