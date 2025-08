Los abajo firmantes de 'El Ojo Crítico' y las cancelaciones en TVE que no indignaron tanto

Me sorprende la que se ha montado por el hecho de que el informativo cultural de Radio Nacional de España, El Ojo Crítico, vaya a pasar del dial de RNE al de Radio 5.

Ha habido manifiesto de intelectuales y artistas protestando por la medida, multitud de protestas en los medios de comunicación y un sinfín de llamados aclarando que los medios de comunicación públicos tienen que estar con la cultura.

Pero me he acordado de lo solo que me encontré cuando Culturas 2 fue arrinconado a las doce de la mañana, perdiendo de esta manera a la mayoría de sus espectadores. Dónde estaban los intelectuales y artistas cuando el buque insignia de la cultura en TVE casi desaparece. No se escuchó ni una sola voz en aquellos momentos.

Tampoco se expresaron cuando de un plumazo se suprimió la franja cultural de la tarde, que se llevó por delante una serie de espacios a cuál más interesante, el dedicado a la arquitectura Escala humana, a la filosofía This is phylosophy y unos cuántos más.

Más todavía. Recuerdo cómo La 2 suprimió el único programa dedicado de forma monográfica a la música clásica, Programa de mano, presentado por Clara Sanchis, y aquí nadie dijo esta boca es mía. También suprimió Mi reino en un caballo, que era el único que se dedicaba por entero al teatro, y todavía estoy esperando un manifiesto o una carta al director por estas supresiones de la cultura en la televisión pública.

No entiendo estos arrebatos puntuales mientras en otras ocasiones, aunque caigan chuzos de punta, reina la soberana indiferencia.

El Ojo Crítico no se cancela en Radio Nacional. Se emitirá diariamente, y se refuerza los fines de semana presentado por Ángeles Caso. ¿Qué más queremos? En la televisión es donde la cultura lo tiene realmente complicado en estos momentos.