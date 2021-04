José Sacristán pide en 'El Hormiguero' que la izquierda se movilice

José Sacristán puede permitirse hablar bien claro y el veterano actor fue el invitado este lunes en El Hormiguero donde se mostró preocupado porque Vox acompañe al PP en un futuro gobierno madrileño, pero también arremetió contra "la nueva izquierda" por desdeñar los mérito de la transición. Sobre Pablo Iglesias lamentó que actúe con una "vileza monumental" cuando compara al prófugo Puigdemont con los exiliados de la Segunda República.

El premiado intérprete, que reeestrena en Madrid Señora de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes, acaba de recibir la segunda dosis de la vacuna y está "encantado de la vida. "Quisiera hacer hincapié en que la gente se muere y por eso hay que vacunarse y no hacer caso de tanto necio negacionista", exigió. "Por razón y el sentido común hay que vacunarse, hay que protegerse en la medida de lo posible observar todas y cada una de las medidas que nos indican los responsables de Sanidad", recomendó Sacristán.

Recordó a Alfredo Landa con su frase "si no hay sardina la foca no trabaja", por lo que pide que la cultura siga moviéndose y que el público regrese a los auditorios.

Sacristán reconoce que los políticos no están a la altura pero a su vez son representación de la sociedad y de unos ciudadanos que deberían formarse mejor para tener a su vez mejores representantes. "Casio dice en Julio César que César no sería el lobo si nosotros no fuéramos los corderos. En definitiva, creo honrada y abiertamente que no somos mucho mejores que la clase política que nos representa puesto que somos nosotros los que los jaleanos los aplaudimos por necios y torpes que sean y a veces por siniestros que sean. Están ahí como consecuencia de nuestras voluntades. Si fuéramos mejores nosotros...", reflexionó ante Pablo Motos.

Sobre la actitud de Roció Monasterio o Pablo Iglesias en esta campaña, el actor cree que las opiniones de éste no beneficia, con la actitud de nuevos aprendices que no quiere reconocer los méritos del pasado, con la dispersión y falta de objetivos. "Y yo sí soy y voy a seguir siendo un hombre de izquierdas", se jactó Sacristán, por lo que pide a la izquierda que se movilice "para impedir que ciertas instancias políticas alcancen parcelas de poder porque si no sería siniestro".

Ante los partidos de derecha, prefirió "no opinar", porque "la derecha más que votantes tiene feligreses".

Sobre los comicios madrileños señaló que "no ir a votar es de imbéciles, das margen al adversario", resaltó José Sacristán.