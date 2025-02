30 años de la muerte de Antonio Flores, este es su documental

Flores para Antonio es la película documental escrita y dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta en memoria de Antonio Flores, de quien se cumplirá en junio 30 años de su fallecimiento. Un viaje por la memoria y el presente para entender a una figura esencial de la música española que produce y coprotagoniza su hija, la actriz Alba Flores. Flores para Antonio es una película documental original Movistar Plus+ producida por Flower Power Producciones, Lacoproductora, Caballo Films, Boomerang TV, con la financiación del ICAA y la Comunidad de Madrid.

La película que recorre la vida y la obra del músico y compositor Antonio Flores, hijo de Lola Flores, de la mano de su hija, la actriz Alba Flores (Vis a vis’, ‘La casa de papel), ha finalizado su rodaje. Antonio murió semanas después de su madre, en junio de 1995, sin poder superar el fallecimiento por un cáncer de quien fuera la Faraona.

La película se ha rodado en localizaciones de Madrid y de la provincia de Cádiz, como Jerez de la Frontera, entre otras localidades. Este documental se estrenará en salas de cines, estará distribuido por A Contracorriente Films y posteriormente llegará, en exclusiva, a Movistar Plus+. Las ventas internacionales correrán a cargo de Goodfellas.

Los directores de 'Flores para Antonio', Elena Molina e Isaki Lacuesta, con Alba Flores / Movistar

Para Alba “este rodaje ha sido algo muy excepcional de principio a fin. Cada persona que se ha involucrado en esta peli lo ha hecho con una entrega y un cariño como nunca antes había visto en un proyecto audiovisual. Me siento muy agradecida con cada una de ellas y también muy agradecida con mi padre, no solo por su legado artístico y familiar, también porque su figura nos ha inspirado en la empatía, la amistad y la celebración de la vida”.

Para Isaki Lacuesta, director también de Segundo premio, “el rodaje de Flores para Antonio ha sido un viaje de altísima intensidad emocional: no recuerdo un solo día en el que el equipo técnico no hayamos terminado partiéndonos de risa y llorando a partes iguales. Lo mismo pasaba delante de la cámara. El rodaje ha tenido un punto de catarsis para todas las personas implicadas. Este homenaje a Antonio propiciado por su hija Alba ha facilitado que la familia Flores haya compartido conversaciones íntimas que hasta ahora no se habían dado. Normalmente, cuando terminamos un rodaje, los implicados tenemos tan poca distancia que somos incapaces de saber qué hemos hecho y cómo lo recibirán los espectadores. Por primera vez, con Flores para Antonio estoy seguro de que el público se emocionará tanto como nosotros cuando veíamos a una hija preguntando, atando cabos, y descubriendo cómo y quién era su padre. Esta película es una carta de amor de Alba a Antonio, y rodarla ha sido, además de conmovedor, una lección de vida”.

La director Elena Molina por su parte ha señalado que “acompañar a Alba en este viaje está siendo una experiencia única: no solo una oportunidad para acercarnos y redescubrir a Antonio, sino también un proceso creativo y personal que ha superado todas las expectativas. A medida que la película cobra vida, se transforma en una catarsis colectiva en la que, acompañado de sus seres más queridos, las canciones y el legado de Antonio transitan entre lo más íntimo y lo más público, para celebrar y reconciliarnos con lo más esencial y universal: como solo a través del amor se puede sanar el vacío”.

Alba Flores descubre historias aún sin contar junto a su madre, Ana Villa, sus tías, Lolita y Rosario Flores, y reconocidos artistas como Antonio Carmona, Ariel Rot, Joaquín Sabina o Silvia Pérez Cruz, entre otros.