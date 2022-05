El doblaje de Víctor Clavijo sobre un clip de 'No mires arriba' para alertar sobre el "blanqueamiento" del fascismo

La técnica quizás recuerde a otros conocidos y también virales ejemplos como los sucesivos doblajes y redoblajes de la escena de El hundimiento en la que Adolf Hitler lee desde el búnker la cartilla a sus altos mandos porque acaba de descubrir, básicamente, que ha perdido la guerra.

Tan populares se hicieron estas versiones que dieron cabida a casi todo (en ocasiones con mucho arte) y durante meses estaban por todas partes, hasta el punto de que hicieron imposible, para muchos, tomarse en serio esta secuencia al revisitar la estupenda película de Oliver Hirschbiegel con el no menos estupendo Bruno Ganz como el Führer.

Esa secuencia podría haber encontrado sucesor en un fragmento de un título mucho más reciente, No mires arriba, dirigido por Adam McKay. En el momento en cuestión, un desquiciado Leonardo DiCaprio explota en directo en un matinal de la televisión estadounidense para tratar de que la gente entienda, tanto los espectadores como los frívolos presentadores (Cate Blanchett y Tyler Perry), que hay un meteorito de camino a la Tierra que nos va a pulverizar a todos.

NO MIRES ARRIBA pic.twitter.com/hnX0Rwgov3 — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) April 30, 2022

La versión de Víctor Clavijo

Esas imágenes han servido al actor español Víctor Clavijo, un rostro de sobra conocido desde sus tiempos de Al salir de clase hasta la más reciente El ministerio del Tiempo (donde encarna a Lope de Vega), para doblarlo y alertar sobre otro peligro que, como el meteorito de DiCaprio (y Jennifer Lawrence, su compañera de reparto), ya tenemos aquí: el fascismo.

"¡El fascismo no es historia! Está aquí, entre nosotros, y vosotros no solo le quitáis importancia a esa amenaza, sino que la blanqueáis", dice Clavijo sobre la imagen del vehemente DiCaprio, con un discurso en el que no han sido pocos los que van detectado referencias veladas (y no tan veladas) a algunos de los medios (especialmente cadenas de televisión), más populares, que sientan a sus sofás de entrevistas y a sus mesas de debate a invitados que encajarían en esa descripción. No hace falta dar nombres porque seguro que a quienes estén leyendo estas líneas se les ocurren un par de ejemplos.

Además de ingenioso y más acertado de lo que sería deseable (por la situación que describe), el vídeo de Clavijo, publicado en su cuenta de Twitter, acumula millones de reproducciones e innumerables respuestas y retuits. Un éxito que incluso ha sorprendido a su propio autor, quien, a la hora de escribir estas líneas, no llega a los 70.000 seguidores en la plataforma. Es de suponer que esa cifra crezca si su vídeo sigue funcionando tan bien como hasta ahora.