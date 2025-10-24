Verdes de Europa-Tarifa acusa al gobierno local de “faltar a la verdad” sobre el plan del frente litoral

Verdes de Europa-Tarifa ha acusado al equipo de gobierno de “faltar a la verdad y mantener vivo el Plan del Frente Litoral pese a anunciar su desestimiento en 2024”. Según la formación, el reciente cambio de denominación de la empresa promotora —de Gran Parcela a Nova SL— evidencia que el proyecto urbanístico "sigue activo bajo otro nombre" y supone “una burla” al acuerdo de desistimiento del convenio firmado en octubre de 2024.

Los Verdes califican la actuación del gobierno local como “una insultante y burda estrategia política, carente de ética y moral”. Aseguran que la existencia en la web municipal de un documento de Avance del Plan, fechado en mayo de 2025 y con el logo del Ayuntamiento, demuestra que el Ejecutivo “no ha renunciado a sus intenciones urbanísticas” en la zona del litoral.

El partido también critica que el alcalde, José Antonio Santos, evitara dar explicaciones sobre las vallas publicitarias colocadas por Nova SL a finales de abril, y cuestiona la falta de información sobre la posible apertura de un expediente de disciplina urbanística.

También recuerda que la Plataforma Ciudadana Somos Tarifa, registrada oficialmente en octubre de 2024, solicitó ser parte del expediente del plan para ser informada de cualquier modificación o procedimiento contencioso. Según los Verdes, el Ayuntamiento no ha comunicado ni el cambio de nombre de la promotora ni la existencia de avances posteriores.

La portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, lamenta “la falta de transparencia” y acusa al teniente de alcalde Jorge Benítez de “seguir trabajando en su sueño personal, convertido en pesadilla para muchos vecinos”. Añadió que “ser transparente es ser coherente con los propios actos, y el actual gobierno ha demostrado lo contrario”.

“Agradecemos a quienes dentro y fuera del Ayuntamiento siguen apostando por la verdad, porque solo con ella —aunque duela— podremos sanar las heridas que este plan ha generado en Tarifa”, concluye el comunicado.