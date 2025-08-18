La vaca Paquita y su chapuzón en un alojamiento rural de Tarifa

Estamos acostumbrados a la estampa de vacas y otros bóvidos en las cercanías del litoral de Tarifa, pero, esta vaca ha superado a todas en su modo de refrescarse en verano. La vaca "Paquita" se coló este fin de semana en el alojamiento rural Molino El Mastral de Tarifa y sin dudarlo: chapuzón en la piscina. Una nueva escena de los bóvidos con presencia en la localidad del Campo de Gibraltrar, que han pasado de andar por la orilla y colocarse bajo las sombrillas a retozar en nuestros "lagos artificiales".

En el vídeo se puede apreciar cómo los turistas alojados están estupefactos ante la "poca vergüenza" de la vaca, que ni corta ni perezosa, retoza serena en la piscina del alojamiento. Sin duda, se trata de una prueba más de que la ola de calor nos afecta a todos, y que quizás el puente de agosto trasciende a la especie humana. "No me digáis que no tiene arte la tía. ¡A por otro día con alegría!", ha compartido Cádiz Turismo en las redes sociales.