Desde hace tres años, el 5 de agosto no es una fecha más en Tarifa. Aquel aciago día de 2017, se produjo una de las tragedias más sobrecogedoras de los últimos años en la comarca. La deflagración de un transformador de Endesa en el hotel 100% Fun, situado cerca de la playa de Valdevaqueros, provocó la muerte a Mari Luz y Sara, y dejó heridas de gravedad a otras seis personas, todos ellos trabajadores que cenaban en una mesa en la parte trasera del establecimiento antes de comenzar su turno.

Con la llegada de un nuevo 5 de agosto, se vuelven a suceder los recuerdos y conmemoraciones de aquel fatídico día. Los propios afectados realizarán un acto conmemorativo este miércoles en la localidad tarifeña para recordar aquel suceso que les cambió la vida y por el que todavía reclaman justicia. Este año, el coronavirus ha impedido la convocatoria de una manifestación en Tarifa, como ocurrió en ocasiones anteriores, pero sí van a realizar la reivindicación a través de Internet. Para ello, han pedido apoyo a la ciudadanía través de redes sociales con las etiquetas #porlos8deTarifa y #tresañosdesilencio .

Tres años después, el proceso judicial que los afectados comenzaron para tratar de encausar a los responsables de aquella tragedia está lejos de llegar a su conclusión. Por el momento, la causa judicial se encuentra todavía en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras, con Endesa y el hotel 100% Fun como investigados. Juan Ramón Ojeda, padre de Sara y presidente de la Asociación de Afectados por el Accidente del Transformador 29272 en Tarifa, ha querido felicitar a los trabajadores de este juzgado por la gran labor que están realizando a pesar de "la falta de medios" de la que disponen. La última novedad es que el pasado 25 de junio se realizó la prueba pericial del transformador 29272 de Endesa, el que provocó la tragedia.

La clave está en averiguar exactamente lo que ocurrió con aquel transformador. Ojeda señala que el aparato que provocó la deflagración había pasado las inspecciones correspondientes de la Junta de Andalucía, pero que posteriormente, en una revisión de Riesgos Laborales, se detectó un "gran número de irregularidades". "Tenemos plena confianza en que vamos a conseguir justicia. Los datos demuestran que el transformador estaba en situación irregular. Creemos que Endesa quiere alargar el juicio como estrategia porque les favorece", explica el presidente de la Asociación.

Dado que fue ese transformador el que provocó la desgracia, una de las principales luchas de los afectados es conseguir que este tipo de aparatos no vuelvan a ser la causa de sucesos similares. "Queremos que se revisen estos sistemas para prevenir accidentes y se mida su nivel de carga", explica Ojeda, que añade que el transformador 29272 sufría de sobrecargas.

La asociación también denuncia el "silencio" de la Junta de Andalucía, a pesar de que el Parlamento Andaluz aprobó, a instancias de la diputada algecireña de IU, Inmaculada Nieto, una iniciativa para mejorar la revisión de los transformadores. En ella, también se recogía que se informaría a los afectados de las gestiones realizadas al respecto, pero la plataforma debió recurrir al Defensor del Pueblo Andaluz para lograr unas respuestas que poco se adecuaron a sus preguntas.

Secuelas de por vida

La deflagración del transformador 29272 supuso la pérdida irrecuperable de las vidas de Mari Luz y Sara, pero el resto de afectados tampoco lo ha tenido fácil para salir adelante. Fran Fernández es uno de los supervivientes. El fallo del transformador le provocó quemaduras en el 75% de su cuerpo, el 69% de ellas de tercer grado. Como resultado, estuvo 28 días en coma y 126 en el hospital.

Todavía sigue tocado tanto física como psicológicamente. "Me miro al espejo y no me veo a mí mismo", cuenta. Además de las quemaduras, tiene un tobillo maltrecho y la piel muy tirante. "Uno no se acuesta tranquilo. Hay numerosos culpables y ellos sí pueden dormir mientras nosotros no", añade. En los días previos a este tercer aniversario, Fran ha subido a las redes sociales de la Asociación un vídeo explicando su calvario. En él, muestra las consecuencias de la deflagración, con varias fotografías impactantes de su periodo de recuperación en el hospital, que incluyó más de una decena de operaciones.

Para Kisco Morillo, vicepresidente de la Asociación, la pérdida fue doble. No solo salió herido del 100% Fun, sino que también perdió a su hermana Mari Luz. "Me ha provocado daños psicológicos que nunca se podrán deshacer", señala. Su situación también es actualmente delicada. Debido a sus problemas de movilidad y las quemaduras sufridas, que afectaron al 37% de su cuerpo, actualmente cuenta con una pensión de minusvalía revisable, pero está a la espera de que le den luz verde para volver a trabajar. en labores en las que su estado se lo permita "Me dan una paga miserable cuando es el sistema el que me ha fallado a mí y no al revés", lamenta.

"Ojalá llegue el cuarto aniversario y haya pasado todo. No me imagino otro día 5 de agosto en el que todo siga como ahora", desea Fran. Kisco espera que "salgan los culpables, se hagan cargo de sus responsabilidades y se evite que vuelva a pasar con mejores revisiones que prevengan otra desgracia". Tres años después, su lucha sigue abierta, pero tienen la esperanza de que se resuelva lo más rápido posible,