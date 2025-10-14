Tarifa proyecta 60 nuevas viviendas, con al menos 18 de protección oficial

El Ayuntamiento de Tarifa ha presentado el avance del Plan de Reforma Interior para la Unidad de Actuación UA5, situada entre las calles Coronel Francisco Valdés y Benito Pérez Galdós. El documento, elaborado por iniciativa de la promotora Lima Solar, contempla la transformación de una parcela de más de 5.000 m² en pleno núcleo urbano, con la construcción de 60 viviendas plurifamiliares en bloque, en sustitución del modelo anterior de vivienda unifamiliar adosada.

Este expediente urbanístico lleva más de 11 años en tramitación, desde que en julio de 2014 se aprobara inicialmente una modificación puntual del PGOU para esta unidad. A lo largo de este tiempo, se han sucedido varios intentos de ordenación —como el Estudio de Detalle aprobado en agosto de 2018— que quedaron suspendidos. El nuevo enfoque responde a los criterios de sostenibilidad y ciudad compacta recogidos en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobada en 2021.

Según establece la normativa autonómica vigente, los desarrollos en suelo urbano no consolidado deben reservar al menos un 30% de las viviendas para protección oficial (VPO). En este caso, el mínimo exigido sería de 18 viviendas protegidas, aunque el documento de avance no especifica aún su régimen ni distribución.

La inclusión de estas VPO será clave para garantizar el acceso a la vivienda en un municipio con una alta presión inmobiliaria y escasa oferta asequible, especialmente para jóvenes y familias locales.

El plan contempla una edificabilidad global de 1,8 m²/m² y una densidad de 75 viviendas por hectárea. También se prevé la cesión de espacios libres y dotaciones públicas. La parcela, actualmente ocupada por una vivienda unifamiliar y un terreno baldío usado como aparcamiento estacional, presenta una topografía singular con terraplenes de hasta 8 metros que serán integrados en el diseño urbano.

Entre las afecciones detectadas figura la vía pecuaria Colada del Puente de la Vega a Mojicas, cuyo trazado coincide con la antigua carretera nacional. El documento propone su desafectación por interés público, como ya se ha hecho en otros sectores del PGOU.

El avance del PRI UA5 se encuentra en fase de exposición pública hasta el 14 de octubre. Vecinos, colectivos y entidades podrán presentar alegaciones y propuestas, especialmente en lo relativo a vivienda protegida, sostenibilidad y dotaciones urbanas.