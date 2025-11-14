El Regimiento de Artillería de Costa 4 se despliega en maniobras de vigilancia marítima del Mediterráneo

El Regimiento de Artillería de Costa nº4 (RACTA 4), con base principal en San Fernando y también en Tarifa, se ha integrado en el Mando Operativo Marítimo y se ha desplegado en la localidad de Motril, en la costa de Granada.

Esta unidad artillera, liderada por el teniente coronel Manuel Holgado del Águila, está integrada en el Mando Operativo Marítimo y contribuye a las misiones permanentes de vigilancia de carácter expedicionario para incrementar la visibilidad y seguridad, en tiempo real, del tráfico marítimo de unas aguas especialmente transitadas por mercantes, buques militares y embarcaciones de todo tipo que atraviesan el Estrecho.

Durante esta actividad operativa, más de un centenar de militares del RACTA 4 despliegan -con material de piezas de artillería, logísticos, transmisiones y mando y control- en áreas municipales próximas al litoral del Mediterráneo, debidamente señalizadas y acotadas, y siempre en coordinación con las autoridades locales y portuarias. Durante las distintas jornadas de despliegue, se prestará especial atención a evitar impacto en la vida cotidiana de la población.

En esta Operación de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), esta Unidad tiene como principal misión incrementar el conocimiento del entorno marítimo mediante la vigilancia conjunta de las aguas de interés nacional. Para ello, realizará el control del tráfico marítimo, e informará a las autoridades pertinentes de los buques que pudieran realizar cualquier tipo de actividad sospechosa.

Durante su despliegue en Granada, la UDACTA IV/25, está apoyada por la quinta compañía de la Séptima Bandera de la Legión (Almería), cuyo cometido es prestar apoyo y garantizar la protección del dispositivo artillero.

Maniobras del RACTA 4 en Motril. / EMAD

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Marítimo (MOM), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes.

Respecto al Mando Operativo Marítimo (MOM), es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene su sede en Cartagena.