El PSOE ve un modelo de viviendas protegidas alejado de las clases medias y Nuevos Aires le acusa de entorpecer los proyectos

Nuevo cruce dialéctico entre el Partido Socialista y Nuevos Aires Tarifa a cuenta de la necesidad de viviendas protegidas en la localidad. El PSOE tarifeño ha criticado el modelo promovido por el gobierno municipal del PP y Nuevos Aires con la adhesión del municipio al Decreto Ley 1/2025 promovido por la Junta a principios de año para implantar medidas urgentes en materia de vivienda.

Para los socialistas, el decreto abre la puerta a un modelo de Viviendas de Protección Oficial alejado de las clases medias y trabajadoras. "Con la subida de los módulos de VPO y del coeficiente, como reclamaba el equipo de gobierno de PP y NAT, el precio de una vivienda protegida se encarece un 65% con respecto a los precios máximos que se tenía antes de la entrada en vigor del decreto. Una vivienda protegida con precio limitado de 70 metros cuadrados puede rondar los 200.000 euros, una cifra completamente inaccesible para la mayoría de las familias tarifeñas", según el PSOE.

Poder optar a estas promociones, prosiguen los socialistas, la Junta permite ahora ingresos de hasta 58.000 euros al año, "lo que equivale más de 4.000 euros mensuales". Los socialistas apuntan que la renta media bruta en la localidad ronda los 25.000 euros anuales. "Es decir, el nuevo decreto no amplía el acceso a más familias vulnerables, como afirma el gobierno local, sino que estrecha todavía más el paso a quienes realmente necesitan una vivienda protegida. Quien tiene ingresos muy por encima de la media podrá acceder a una VPO diseñada originalmente, para quien menos tiene o no pueden acceder a las viviendas de renta libre, por lo tanto, las familias trabajadoras seguirán sin alternativas", bajo el punto de vista del principal partido de la oposición en la localidad.

El grupo socialista también critica que la normativa reduzca de 30 a 7 años el tiempo mínimo que debe mantenerse la figura de protección sobre el inmueble. "Esto significa que alguien con una renta alta podrá comprar una vivienda protegida y venderla apenas siete años después, generando un mercado especulativo que destruye por completo el sentido original de las VPO", lamenta el partido, que critica la falta de avances tangibles en las promociones públicas y privadas anunciadas por el equipo municipal.

Nuevos Aires carga contra el PSOE

El concejal de Vivienda de Tarifa, Jorge Benítez (NAT), en su réplica ha acusado al PSOE y a determinadas plataformas de la ciudad de intentar paralizar las políticas de vivienda que se están impulsando, "poner obstáculos de manera constante y tratar de frenar cualquier tipo de progreso en Tarifa en esta materia". A la par, ha recordado que durante los ocho años de mandato socialista no se levantó ni una VPO en la localidad y que otras localidades gobernadas por los socialistas, como San Roque, Rota o San Fernando, también se han adherido a esta iniciativa regional.

"La adhesión al decreto autonómico no se ha retrasado por falta de voluntad, sino por una cuestión de prioridades administrativas. La prioridad absoluta ha sido avanzar con la promoción de 97 viviendas, actualmente en marcha y sometidas a plazos muy ajustados. Dado que el decreto no afecta al desarrollo de estas 97 viviendas, el equipo de gobierno decidió priorizar el avance de este proyecto, dejando la adhesión al decreto para después, tal y como ahora se está llevando a cabo", según Benítez.

El concejal de la formación independiente señala la campaña de "desinformación" de los socialistas y ha asegurado que próximamente se pondrá en marcha una campaña municipal para informar a la ciudadanía de las iniciativas en la materia previstas en la localidad.