El programa ‘Preparadas’ forma a nuevas alumnas en Tarifa para impulsar la empleabilidad digital de las mujeres

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha visitado este lunes a las alumnas del programa Preparadas en Tarifa, acompañado por el alcalde del municipio, José Antonio Santos.

El encuentro ha tenido lugar en la Casa de la Cultura, donde se desarrolla el curso Iníciate en el comercio electrónico y empieza a vender por Internet, en el que participan un total de 15 alumnas. Esta acción formativa, que comenzó el 29 de septiembre y se prologará hasta el 9 de octubre, se imparte en el horario de mañana.

Desde su puesta en marcha, el programa 'Preparadas' ha formado en Tarifa a 137 mujeres mediante 11 convocatorias ya finalizadas y la actual en ejecución. Además, entre el 2 y el 7 de octubre está abierto el plazo de inscripción para un nuevo curso, Crea un proyecto en Canva, también orientado a mejorar las competencias digitales y emprendedoras de las mujeres del municipio.

Impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos europeos Next Generation EU, el programa tiene como objetivo capacitar en nuevas tecnologías y entornos digitales a mujeres inscritas como demandantes de empleo, especialmente desempleadas y residentes en municipios andaluces de menos de 30.000 habitantes o en zonas vulnerables.

El delegado destacó que "'Preparadas' forma parte del Plan de Capacitación Digital de Andalucía y cuenta con un presupuesto de 30,68 millones de euros, con el objetivo de alcanzar a 85.000 mujeres hasta 2026”. Todos los cursos son gratuitos, con una duración de 40 horas, y permiten a las participantes combinar varias acciones para construir itinerarios formativos más completos.

Durante su visita, Daniel Sánchez subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para reducir la brecha digital y mejorar la empleabilidad femenina. "Hoy día, estar al tanto de las tecnologías es imprescindible para acceder al mercado laboral y mejorar las oportunidades de empleo", afirmó al tiempo que valoró el compromiso y la participación activa de las alumnas.

Por su parte, el alcalde José Antonio Santos agradeció la visita y resaltó el impacto positivo del programa en el municipio. "Estas iniciativas mejoran las competencias profesionales y fomentan la autonomía económica de las participantes", señaló.

Las mujeres interesadas en sumarse a futuras convocatorias o consultar más información sobre el programa pueden acceder a la web oficial de 'Preparadas'.