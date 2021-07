La Policía Local de Tarifa realiza 60 intervenciones por fiestas en viviendas turísticas durante el fin de semana

La Policía Local de Tarifa realizó el pasado fin de semana más de 60 intervenciones por molestias provocadas de madrugada en viviendas de alquiler turístico donde se celebraban reuniones y fiestas. La Jefatura ha indicado en su perfil de Facebook que se produjo tal volumen de llamadas en la central, que dio lugar a numerosos servicios en espera y que este tipo de intervenciones impide a los agentes realizar cometidos de control del tráfico, botellón, establecimientos o presencia en zona de ocio. Ante esta situación, el cuerpo municipal pide la colaboración de los propietarios de viviendas de alquiler turístico y comunidades de vecinos, para que informen a los inquilinos y se involucren para evitar estas reuniones en viviendas, que pueden acarrear multas de hasta 600 euros.

El cuerpo pide comprensión a los vecinos por la saturación de sus unidades para atender estos avisos, y apoyo por las comunidades de vecinos para que denuncien en su caso a las viviendas y/o propietarios generadores de estas situaciones.

La Jefatura explica que el procedimiento para identificar a los inquilinos de las viviendas es complejo. "Si no abre nadie, tenemos que permanecer durante más tiempo intentado identificar a los inquilinos y para que cese el ruido. Si siguen sin abrirnos, nos vemos obligados a consultar la web de la Junta de Andalucía, para ver primero si está de alta como vivienda turística y si es así, identificar a su propietario, que nos tendrá que identificar a las personas que han alquilado la vivienda", explica la Policía Local.

"Si no localizamos al propietario o no responde (recordemos que es de madrugada) tenemos que consultar las listas de hospedería, con suerte de que el propietario haya dado conocimiento a Guardia Civil de las personas que hay en el domicilio. En caso de que no lo haya notificado, tenemos que seguir intentando que nos abran", indica el cuerpo municipal. "El servicio pasa al turno de mañana, que hará un seguimiento de la vivienda para identificarlos, cuando se levanten después de la fiesta", explica.

En el caso de que los moradores de la vivienda abran la puerta a los agentes, estos son identificados y se les pide encarecidamente que cesen la fiesta. "Con lo que todo puede terminar aquí o puede volver a empezar, porque muchas veces nos vuelven a llamar del mismo domicilio", indica la Jefatura.