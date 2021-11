El plazo para optar a los 27 puestos de trabajo del plan Tarifa Integra se abre este miércoles

El plazo de presentación de solicitudes al Plan Municipal de Inclusión Sociolaboral del Ayuntamiento de Tarifa, Tarifa Integra 2021-2022, estará abierto desde este miércoles, 3 de noviembre, hasta el 16 del mismo mes. Esta iniciativa prevé el fomento del empleo y la inclusión de desempleados de la larga duración, colectivos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.

Las solicitudes pueden presentarse en el Ayuntamiento de Tarifa a través del Registro de Entrada, en la Oficina de Atención al Ciudadano y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

El plan estará coordinado por el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que prestará asistencia y atención personalizada por personal específico, con cita previa, a través de los teléfonos 956 68 41 86, extensiones 500, 618, 621, y a través de WhatsApp, en el teléfono 678 903 260 (sólo mensajes de texto, no se admiten audios), indicando en el asunto Cita Plan Inclusión Social.

Los destinatarios del citado Plan tienen que tener cumplidos los 16 años y estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo de Tarifa como persona demandante de empleo, no ocupada con anterioridad a la publicación inicial del citado Plan.

Como beneficiarios preferentes, las personas consideradas en riesgo de exclusión social no podrán percibir ingresos familiares superiores a una renta per cápita mensual de 847, 35 euros (1,5 veces el IPREM de 2021). Se utilizará como criterio de medida la renta familiar per cápita de los 12 meses anteriores a la convocatoria del citado Plan, con puntuaciones que oscilarán entre los 0 y los 6 puntos. En los ingresos de la unidad familiar no se tendrán en cuenta conceptos como ayudas sociales municipales, becas de estudio, ayudas para el alquiler y otras prestaciones. Se primará además la contratación de personas desempleadas de larga duración, las que en los doce meses anteriores no hayan estado ocupadas más de 93 días, de acuerdo con las fechas de alta y baja en la Seguridad Social.

La condición de persona en riesgo de exclusión social vendrá además avalada por un informe de los Servicios Sociales Municipales.

Otros criterios objetivos de selección serán el número de hijos menores de 18 años a cargo del beneficiario; la edad de la persona demandante de empleo, primándose las solicitudes de mayores de 55 años; y la ausencia de vinculación anterior con el Ayuntamiento de Tarifa y sus entidades instrumentales (Urtasa y Organismo Autónomo Patronato de Juventud).

Una comisión de selección integrada por personal técnico de los Servicios Sociales y el área administrativa del Ayuntamiento será la encargada de baremar las solicitudes y documentación requerida.

La cuantía total asignada por el Ayuntamiento de Tarifa a la ejecución del Plan asciende a 400.000 euros.