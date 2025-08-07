Nuevos Aires Tarifa baraja rescatar el servicio de aguas si Aqualia no mejora la calidad

Nuevos Aires Tarifa (NAT) ha mostrado este jueves su preocupación y malestar por las continuas averías, deficiencias y cortes en el suministro de agua que se sufren en la localidad. La formación que cogobierna con el PP en el municipio baraja rescatar el servicio si Aqualia no mejora la calidad.

"La situación es insostenible y afecta a la calidad de vida de nuestros vecinos y al desarrollo del municipio. Nuestra postura frente a la empresa concesionaria Aqualia ha sido clara desde el primer momento. Ya en su día expresamos personalmente a sus directivos nuestro profundo desacuerdo con la gestión que están llevando a cabo en Tarifa, así como la posibilidad, que no descartamos, de estudiar la recuperación del servicio por parte del Ayuntamiento si la situación no mejora. No obstante, somos conscientes de la complejidad que implica una gestión directa, y por ello cualquier decisión en este sentido deberá estar avalada por informes técnicos, jurídicos y económicos rigurosos", según NAT.

Nuevos Aires apunta que Aqualia llegó a Tarifa "de la mano del PSOE" y afea que la empresa es utilizada "como puerta giratoria por los partidos tradicionales, más preocupados por recolocar afines que por garantizar un suministro de calidad a la ciudadanía".

Para NAT, durante décadas ha imperado en la localidad una falta de planificación, ausencia de inversiones continuadas y nula previsión de futuro. "No se puede hablar de buena gestión cuando aún tenemos calles con conducciones de más de medio siglo de antigüedad. Esa es la herencia real que hemos recibido y que algunos ahora pretenden esconder", según el partido localista.

La formación apunta que el gobierno local (PP-NAT) ha logrado poner en marcha un plan de inversiones de casi 3 millones de euros gracias a un protocolo "que llevaba meses paralizado por el anterior secretario municipal con la complicidad del anterior equipo de gobierno". Para el partido, aunque la inversión es importante, no será suficiente. "Estas actuaciones, que esperamos comiencen muy pronto, son fundamentales, aunque no suficientes, para modernizar la red de abastecimiento y acabar con los problemas recurrentes que venimos arrastrando desde hace años. Tarifa necesita que se programen actuaciones anuales de mejora en nuestras calles, renovando infraestructuras hídricas de manera progresiva y constante, no solo cuando nos llega el agua al cuello por una rotura. Hay que establecer un plan plurianual de renovación, con criterios técnicos y prioridades claras, que devuelva a los ciudadanos la confianza en la gestión pública del agua", concluye el partido, quien agradece a las cuadrillas de Aqualia su labor frente a las averías.