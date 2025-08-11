Nueva agresión a un médico en el Centro de Salud de Tarifa

El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, que abarca las localidades de Algeciras, Los Barrios y Tarifa, ha informado de una nueva agresión a un médico de familia del Centro de Salud de Tarifa. Los hechos se produjeron cuando una usuaria, que se encontraban en la sala de espera, mostró su disconformidad con el tiempo de atención en el centro, agrediendo físicamente a un facultativo que pasaba en ese momento por allí.

Antes esta situación, se ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones y se ha convocado una concentración para este martes 12 de agosto, a las 12:00, en la puerta del Centro de Salud en apoyo a este profesional agredido y en repulsa de lo sucedido. El Área de Gestión Sanitaria ha recordado además que la Consejería de Salud trabaja incansablemente contra esta "lacra", cuya responsabilidad recae únicamente en los que agreden.

La Consejería dispone de diversos instrumentos de lucha incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del ‘profesional guía’; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.

A nivel provincial

La provincia de Cádiz cuenta además con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento, contemplado en el Plan de Prevención y Atención del SAS y que tiene como objetivo "encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales". Estos encuentros, en los que participan los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia, se celebran trimestralmente en un punto diferente. Asimismo, son integrantes de la comisión, presidida por la delegada territorial, los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo.