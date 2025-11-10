Nace en Tarifa una nueva asociación de comerciantes y empresarios gastronómicos

La gastronomía de Tarifa ha dado un paso hacia su consolidación con la creación de Acota (Asociación de Comerciantes y Empresarios Gastronómicos de Tarifa), un proyecto que pretende agrupar a profesionales del sector hostelero local y fomentar la ciudad como marca gastronómica.

La presentación tuvo lugar en Studio 17, en la calle San Sebastián, con la asistencia de más de veinte empresarios, chefs y hosteleros, así como representantes de medios de comunicación y un directivo de la Federación de Empresarios de Tarifa.

Durante la convocatoria, Filippo Balderacchi, promotor de la iniciativa, explicó los principios fundacionales de Acota, entre los que destacan la neutralidad política, la inclusividad, la transparencia, la colaboración, la responsabilidad y la iniciativa conjunta para generar impacto económico y social en el sector.

Tras la presentación, los asistentes participaron en un turno de debate para plantear posibles líneas de actuación y recopilar información que servirá para la elaboración del borrador de los estatutos. Además, se ha diseñado un decálogo de “urgencias importantes” mediante encuestas enviadas a los participantes.

“Hay muchas ganas e ilusión en este proyecto que pretende posicionar a Tarifa como una marca gastronómica de referencia nacional”, destacó Balderacchi durante su intervención.

La asociación, que se define como transparente, abierta y participativa, invita a interesados a unirse enviando un correo a Acota.general@gmail.com o mediante WhatsApp al 652 35 22 24, desde donde un responsable de Acota se pondrá en contacto.

La jornada concluyó con un coloquio entre los asistentes que se prolongó durante más de una hora, consolidando un proyecto que busca reforzar la presencia y visibilidad de la gastronomía tarifeña durante todo el año.