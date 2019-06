En la pequeña aldea La Zarzuela, de Tarifa, habita un estudiante que ha alcanzado la perfección en la nota final de Selectividad. Tenía que rematar lo que ya había conseguido en Bachillerato, un 10. Otro 10 sacó en la PEvAU. Todo eso se ha traducido, por la ponderación de la parte optativa en la que se eligen cuatro asignaturas de 2º de Bachillerato según el grado de vinculación con los estudios pretendidos, en la máxima nota: un 14. Es la primera vez que un alumno logra esta calificación en la provincia de Cádiz.

Miguel Gallardo Muñoz ha sido alumno del IES Trafalgar, en Barbate, donde ha estudiado ESO y Bachillerato, y a donde este jueves tuvo que acudir porque sus profesores querían felicitarle en persona. Decía encontrarse “muy abrumado y en una nube porque no me lo creo, pensé que era imposible conseguir un 14. Es verdad que tenía una buena nota de Bachillerato, pero creía que eso no lo podía sacar nadie. Necesito digerir esto en los próximos días”. “Me preguntan cómo se saca un 14. No sé. Supongo que trabajando mucho”, añadía.

Admitía que es “un alivio” saber “que no tendré que estar pendiente de las listas de admisión y que voy a entrar a la primera en la carrera elegida”. Ha estudiado letras puras, Humanidades con griego y latín. Y ahora se ha decantado por la titulación de Traducción e Interpretación de Inglés, que estudiará en Sevilla. “Esta carrera tiene un amplio campo de opciones cuando la acabe. Aunque me gustaría ejercer la docencia, ya veremos al acabar”, explica.

Estudios al margen, la pasión de Miguel Gallardo (será porque se llama igual que un afamado cantante de los 70 y 80) es la música. “Mi afición es cantar. Mi sueño siempre fue ser cantante, pero hay que tener suerte. En los estudios, por el contrario, más que la suerte influye el trabajo y la constancia”, destaca. Y que lo diga. Porque para la Selectividad ha estudiado “desde que me levantaba hasta que me acostaba. Siempre me he tomado los estudios muy en serio”.

La familia de Miguel “está muy orgullosa”. Ellos confiaban “en que me iba a ir bien porque me tomo muy en serio las cosas”. Y en medio de tanta alegría personal, el crack de la Selectividad 2019 manda “un saludo a todos los compañeros que se han presentado a la Selectividad. No quiero acaparar toda la atención cuando tantos estudiantes se han esforzado y han sacado tan buenas notas en toda España. Enhorabuena por ellos”.

Tras el enorme esfuerzo realizado toca “disfrutar y descansar al máximo”. Se lo merece.