La Junta invierte 305.000 euros en la mejora del Camino de Betis de Tarifa

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha llevado a cabo la mejora del Camino de Betis, en el término municipal de Tarifa, actuaciones que han supuesto una inversión de más de 305.000 euros en el marco del Plan Itínere.

El delegado territorial Francisco Moreno ha visitado las labores llevadas a cabo en un tramo de 2,6 kilómetros en el que se ha procedido a la reconstrucción y perfilado de cunetas, se ha procedido a la demolición, corte del pavimento superficial y fresado del mismo; se ha reparado o construido obras de drenaje transversal/logitudinal; se ha escarifado, regado y compactado el firme existente; se ha reforzado la capa base existente con la construcción de firmes de zahorra; se ha ejecutado una capa de rodadura y se ha colocado la señalización oportuna.

Moreno ha destacado el trabajo que se ha venido haciendo a través del Plan Itínere ya que “supone la mejora de las infraestructuras rurales, que son de gran importancia para nuestra provincia”. El delegado ha recordado que el objetivo del Plan Itínere es mejorar la red de comunicaciones rurales para así dinamizar el tejido productivo agrario y fijar la población al territorio ya que estos caminos son fundamentales para el desarrollo del sector agrario, siendo infraestructuras indispensables para garantizar la productividad de las explotaciones agrarias en la medida en que permiten el acceso a los trabajadores, la entrada de insumos y maquinaria, así como la salida en óptimas condiciones de la producción agraria.

A ello se suman otros efectos públicos imprescindibles, como el de facilitar el tránsito de personas, vehículos o maquinaria. "El estado de conservación de las vías rurales andaluzas es, por tanto, de gran interés para la Junta de Andalucía, ya que tiene incidencia directa en la rentabilidad y el potencial productivo de las explotaciones agrarias", ha concluido.