La Junta frena temporalmente la creación de un nuevo coto de caza en Tarifa por errores en la solicitud presentada por el promotor

El polémico coto de caza proyectado en los montes de Betis y Betijuelo, en Tarifa, adelantado este 1 de octubre por Europa Sur, aún no existe de manera oficial. Así lo ha confirmado a este periódico la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, que asegura que la solicitud para su creación "presenta errores" y no ha sido aprobada hasta la fecha. La aclaración llega después de que las asociaciones vecinales de ambos núcleos presentaran alegaciones contra la iniciativa, que ha generado un fuerte rechazo en la zona.

Desde la Delegación recuerdan que "solo este organismo es competente para declarar, ampliar o segregar cotos de caza" en la provincia. El procedimiento requiere que la solicitud llegue acompañada de la cesión de los derechos cinegéticos por parte de los propietarios de los terrenos. Una vez recibida la documentación, se realizan las comprobaciones técnicas recogidas en la normativa antes de decidir si se aprueba o no el coto.

En el caso de los montes de Betis y su entorno, la titularidad de gran parte de los terrenos recae en el Ayuntamiento de Tarifa, "que ya habría cedido esos derechos cinegéticos a la sociedad promotora del proyecto", aclara el escrito. La Junta subraya, no obstante, que esa cesión es una cuestión ajena a su competencia y que el papel de la Delegación se limita a evaluar la solicitud. “A día de hoy, el coto no se ha creado por errores en el expediente, por lo que no procede dar respuesta a ninguna reclamación”, señalan fuentes de la Consejería.

La institución autonómica apunta además que, mientras el coto no sea oficialmente declarado, cualquier protesta debería dirigirse al Ayuntamiento de Tarifa, en tanto que propietario y cedente de los terrenos.

Un enclave dentro del Parque Natural del Estrecho

La polémica es aún más delicada porque parte de los montes de Betis donde se proyecta el coto se encuentran dentro del Parque Natural del Estrecho, una de las joyas ambientales del Campo de Gibraltar. Aunque la legislación no prohíbe expresamente la existencia de cotos dentro de espacios protegidos —como ocurre en Los Alcornocales, que cuenta con su propio Plan de Caza—, la coincidencia de usos exige una gestión más cuidadosa y una evaluación más exhaustiva de los posibles impactos.

Qué dice la normativa

El Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía establece que un coto debe constituirse sobre superficies mínimas de 250 hectáreas para caza menor o 500 hectáreas para caza mayor, salvo en los deportivos, que exigen más extensión. Además, deben estar debidamente señalizados en el plazo de un mes desde su declaración oficial. Existen tres tipos de cotos: privados, intensivos y deportivos, cada uno con condiciones específicas.

En el caso de Betis, el procedimiento aún se encuentra en una fase inicial, lo que significa que la sociedad promotora deberá corregir la documentación si quiere mantener su iniciativa. Solo entonces la Delegación realizará las comprobaciones técnicas que determinarán si el coto se aprueba o no.

Vecinos en alerta

Mientras tanto, los vecinos de Betis y Betijuelo mantienen su movilización. Temen que, si el expediente avanza, el silencio de la administración termine por consolidar el proyecto sin que se escuche su voz. El hecho de que la cesión de terrenos se haya hecho ya por parte del Ayuntamiento refuerza sus sospechas. “Nos preocupa que cuando nos demos cuenta ya esté todo aprobado”, advierten.

Por ahora, el futuro del coto de Betis sigue en el aire. La decisión final dependerá de si los promotores logran subsanar los errores de la solicitud y de la posterior evaluación técnica de la Junta. Hasta entonces, la tranquilidad de estos montes del Estrecho, donde conviven vecinos, ganado y turistas, se mantiene bajo la sombra de la incertidumbre.