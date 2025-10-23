Dos guardias civiles resultan heridos durante una persecución contra el narcotráfico en Tahivilla

Dos guardias civiles resultaron heridos de carácter leve este miércoles en una persecución contra un vehículo cargado con hachís en el núcleo de Tahivilla, en el término municipal de Tarifa. El incidente ocurrió a mediodía, cuando una patrulla de la Guardia Civil intentó interceptar un coche sospechoso. Durante la persecución, el vehículo oficial sufrió un vuelco, mientras que el otro automóvil logró darse a la fuga.

Poco después, el coche utilizado por los narcotraficantes fue encontrado abandonado en las inmediaciones, con una cantidad aún indeterminada de hachís en su interior. Los dos agentes heridos fueron atendidos por los servicios de emergencia y se encuentran fuera de peligro. No se han llevado a cabo detenciones, aunque el Instituto Armado avanza en la investigación para esclarecer los hechos.

Mensajes de apoyo y reclamación de más medios

El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, expresó en redes sociales su apoyo y reconocimiento a los guardias civiles heridos, agradeciendo igualmente la rápida intervención de los servicios de emergencia. “Su compromiso y valentía al servicio de todos merecen nuestro reconocimiento y gratitud. En nombre del Ayuntamiento y de todos los vecinos de Tarifa, les enviamos un fuerte abrazo y nuestros deseos de una pronta recuperación”, señaló.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, también trasladó un mensaje de ánimo a los agentes y sus familias, y aprovechó para reiterar la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los cuerpos de seguridad que operan en el Campo de Gibraltar. “Este nuevo incidente vuelve a poner de manifiesto el peligro al que se enfrentan cada día los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el narcotráfico”, subrayó.

Landaluce insistió en la urgencia de reforzar los medios materiales y humanos, en el reconocimiento de la profesión de riesgo y en la creación de una Zona de Especial Singularidad que contemple incentivos para los agentes destinados en la comarca. “Debemos proteger a quienes nos protegen”, concluyó el regidor algecireño.

La asociación profesional JUCIL Cádiz (Justicia para la Guardia Civil) también ha querido mostrar su respaldo a los dos guardias civiles del Puesto de Tarifa heridos en el incidente.

En un comunicado, la organización ha expresado su “más sincero deseo de una pronta recuperación” y su “reconocimiento a estos guardias civiles valientes que, como tantos otros en el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz, se enfrentan a diario a organizaciones criminales cada vez más violentas, arriesgando su vida para proteger la de todos”.

JUCIL considera que estos hechos “evidencian la necesidad urgente de dotar de más medios humanos y materiales a las unidades que combaten el narcotráfico” y ha reiterado varias de sus principales reivindicaciones:

Equiparación salarial real con los cuerpos policiales autonómicos.

con los cuerpos policiales autonómicos. Reconocimiento de la profesión de riesgo , acorde al peligro constante al que están expuestos los agentes.

, acorde al peligro constante al que están expuestos los agentes. Refuerzo urgente de personal y medios técnicos en los puestos de la costa gaditana y el Campo de Gibraltar.

en los puestos de la costa gaditana y el Campo de Gibraltar. Mayor protección jurídica y apoyo psicológico para los guardias civiles y sus familias.

“Defender España no puede suponer pagar un precio tan alto sin la protección adecuada”, concluye el comunicado, en el que la asociación reitera su solidaridad con los compañeros heridos y su compromiso “de seguir luchando por una Guardia Civil digna, segura y reconocida”.