La Fiscalía abre diligencias por el vertido de hidrocarburos de un yate hundido en el Puerto de Tarifa

La Fiscalía de Medio Ambiente de Algeciras ha abierto diligencias por el reciente episodio de vertido de hidrocarburos y materiales contaminantes en la playa Chica y la Isla de Tarifa e investigará su posible relación con el hundimiento del yate de lujo Mr. M que se produjo a finales de septiembre en el interior del puerto tarifeño.

El vertido se produjo unos quince días tras el hundimiento del yate. Entonces, los grupos ecologistas apuntaron hacia la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Tarifa por no poner medidas para contener la fuga. Un extremo negado por la Autoridad Portuaria. La administración del Puerto explicó entonces que el yate entró al puerto con problemas técnicos y se hundió. Entonces, fue desplegada una barrera anticontaminación por parte de la concesionaria (Ecolmare) que se desplazó durante un fin de semana por el viento, provocando el escape de hidrocarburos. Dicha barrera fue repuesta a la mayor brevedad, según la APBA, que ha su vez ha reclamado desde septiembre al armador y al seguro que retiren el pecio.

El grupo ecologista Agaden ha mostrado su satisfacción por la acción del Ministerio Público que, según los ecologistas, estima ahora posible la existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal. Según Agaden, la Fiscalía ha ordenado la práctica de diligencias de prueba, incluyendo la intervención del Seprona de la Guardia Civil, para depurar responsabilidades y esclarecer los hechos.

"La Isla de Tarifa forma parte del Parque Natural del Estrecho y de la Red Natura 2000, siendo una zona de alta sensibilidad ecológica y de especial relevancia para las aves migratorias y los ecosistemas marinos del Estrecho de Gibraltar. Por ello, toda actuación diligente y eficaz por parte de las autoridades competentes resulta fundamental para garantizar su conservación", ha subrayado el grupo ecologista, que se ha puesto a disposición de las autoridades en caso necesario.