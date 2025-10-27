La Federación de Empresarios de Tarifa destaca el impacto económico de la Magna

La Federación de Asociaciones de Empresarios de Tarifa ha expresado públicamente su "más sincero agradecimiento" al Consejo Local de Hermandades y Cofradías por la "magnífica organización" de la Magna celebrada el pasado sábado en la localidad.

Este importante acontecimiento religioso y cultural supuso "un impulso para la economía de Tarifa", en una época del año en la que la afluencia de público desciende y la temporada turística se considera finalizada. "La celebración atrajo a un gran número de visitantes y generó una destacada actividad en los establecimientos hosteleros, comerciales y turísticos, contribuyendo además a consolidar a Tarifa como un destino atractivo más allá de los meses de verano", según la entidad.

La Federación destacó igualmente "la excelente coordinación, el orden y el nivel de detalle con que se desarrolló el evento", lo que permitió que la jornada transcurriera con gran éxito y sin incidencias destacables. La organización reconoció la implicación de los voluntarios, cofradías y cuerpos de seguridad, cuya labor puso de manifiesto "la capacidad de Tarifa para acoger acontecimientos de gran evergadura".

"Actividades de este tipo son esenciales para dinamizar la economía local, reforzar la imagen del municipio y contribuir al mantenimiento del empleo, especialmente en los sectores de hostelería, comercio y servicios", ha subrayado la Federación.

El colectivo empresarial reiteró su reconocimiento al Consejo de Hermandades "por su trabajo, dedicación y compromiso con Tarifa" y manifestó su deseo de "seguir colaborando en futuras iniciativas que impulsen el desarrollo social y económico de nuestra ciudad".