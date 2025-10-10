Tarifa No Se Vende denuncia el estado de un solar junto al Paseo Marítimo convertido en vertedero

La plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende ha presentado una denuncia ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz y la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico por el estado de un solar privado ubicado junto al Paseo Marítimo, en pleno entorno urbano de Tarifa.

Según el colectivo, el terreno se encuentra abierto, sin mantenimiento y lleno de basura, lo que lo ha convertido en “un foco de insalubridad, riesgo y deterioro paisajístico impropio de una zona tan transitada y representativa del municipio”.

La plataforma recuerda que la denuncia fue registrada el pasado 10 de septiembre, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta municipal. Tras investigar la titularidad de la parcela, aseguran que el solar pertenece a la sociedad Inmobiliaria Alexandra VII, vinculada al Grupo Q, "uno de los principales promotores inmobiliarios privados de la localidad".

En su comunicado, Tarifa No Se Vende subraya además que dicha estructura empresarial "mantiene vínculos con entornos políticos locales", a los que acusan de sostener “un discurso de regeneración y servicio público” que, según la plataforma, “contrasta con las prácticas reales de las empresas y personas que los rodean”.

El límite interior de la servidumbre de protección del solar.

En zona de servidumbre costera

De acuerdo con los datos del visor SIG MAPA del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el solar se encuentra dentro de la franja de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, donde la ley prohíbe expresamente el abandono, los vertidos y la degradación ambiental.

Por ello, el colectivo reclama que se restaure el espacio, se limpie, se valle y se realicen labores de desratización, garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales de los propietarios.

Tarifa No Se Vende insiste en que su objetivo “no es la confrontación, sino la coherencia y la responsabilidad pública”. En palabras del comunicado, “el compromiso con Tarifa debería empezar dando ejemplo, también en lo más básico: cuidar el espacio común”.