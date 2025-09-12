La Feria de Tarifa entró este viernes en el fin de semana por la puerta grande, con casetas rebosantes de actividad desde la hora del almuerzo.
El final de la semana laboral se tradujo en una especie de ‘afterwork’ en el recinto con copas, bailes y muy buen ambiente.
Las fiestas encaran su final con la procesión de la Virgen de la Luz, el domingo (19:30) como acto destacado.
1/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
2/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
3/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
4/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
5/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
6/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
7/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
8/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
9/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
10/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
11/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
12/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
13/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
14/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
15/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
16/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
17/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
18/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
19/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
20/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
21/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
22/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
23/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
24/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
25/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
26/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
27/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
28/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
29/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
30/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
31/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
32/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
33/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
34/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
35/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
36/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
37/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
38/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
39/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
40/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
41/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
42/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
43/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
44/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
45/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
46/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
47/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
48/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
49/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
50/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
51/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
52/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
53/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
54/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy
55/55
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
/
Erasmo Fenoy