Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025 / Erasmo Fenoy

Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025

La Feria de Tarifa entró este viernes en el fin de semana por la puerta grande, con casetas rebosantes de actividad desde la hora del almuerzo.

El final de la semana laboral se tradujo en una especie de ‘afterwork’ en el recinto con copas, bailes y muy buen ambiente.

Las fiestas encaran su final con la procesión de la Virgen de la Luz, el domingo (19:30) como acto destacado.

Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
1/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
2/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
3/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
4/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
5/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
6/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
7/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
8/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
9/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
10/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
11/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
12/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
13/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
14/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
15/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
16/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
17/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
18/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
19/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
20/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
21/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
22/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
23/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
24/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
25/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
26/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
27/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
28/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
29/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
30/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
31/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
32/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
33/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
34/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
35/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
36/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
37/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
38/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
39/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
40/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
41/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
42/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
43/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
44/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
45/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
46/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
47/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
48/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
49/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
50/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
51/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
52/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
53/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
54/55 / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos del viernes en la Feria de Tarifa 2025
55/55 / Erasmo Fenoy

