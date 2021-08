Baelo Claudia acoge este viernes la obra de teatro 'Una de romanos'

El teatro del complejo arqueológico de Baelo Claudia, en Bolonia (Tarifa), acoge este viernes 13 de agosto desde las 22.00 horas la obra de teatro Una de romanos, protagonizada por los actores Práxedes Nieto y Víctor Carretero, conocidos artísticamente como Los Síndrome. El espectáculo se enmarca dentro del Festival de las Artes Escénicas Anfitrión, organizado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

La obra sustituye a la prevista originariamente en el programa inicial Un paraíso artificial, que finalmente no se podrá representar. Los Síndrome ofrecerán al público baelonense su particular versión de la historia de Roma y, por tanto, de gran parte de la Humanidad. En total se pondrán en escena 14 obras en 15 jornadas no consecutivas que comenzaron el 6 de agosto y finalizan el 28 de agosto.

La obra de esta compañía andaluza parte de que la Historia puede ser muy divertida… pero dependiendo de quién y cómo nos la cuenten. Así, estos dos historiadores clown, guiarán al público en un recorrido único por la Hispania Romana: “¿Qué tienen en común Adriano, Trajano y Teodosio, además de ser emperadores romanos nacidos en Hispania?”, se preguntan ambos. “¿Estuvo alguna vez Julio César de tapas por Hispalis? ¿Por qué se fueron los romanos de aquí: por aburrimiento, por cansancio, por el calor…?”

A todas estas preguntas y muchas más intentarán responder estos actores en una suerte de conferencia teatral, en un evento que prometen que sea único, original… e “histórico”. La idea original y el guion son de Práxedes Nieto, Víctor Carretero y Fernando Fabiani, quien es a su vez director la obra. La construcción escenográfica corre a cargo de Davo; el vestuario, de Sin pecado concebida; la fotografía, de Luis Castilla.