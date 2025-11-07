El Ayuntamiento de Tarifa asume el mantenimiento del López Púa tras la intoxicación del 27 de octubre y el club lo rechaza

El Ayuntamiento de Tarifa ha decidido modificar el convenio de colaboración que mantiene con la Unión Deportiva Tarifa para quitarle las tareas de mantenimiento del césped del estadio municipal Antonio López Púa, que a partir de ahora asumirá la propia delegación Deportes. La polémica medida llega tras el incidente ocurrido el pasado 27 de octubre, cuando varios jugadores de un club de base local, el CD Academy, presentaron síntomas de una posible intoxicación durante una sesión de entrenamiento tras un tratamiento fitosanitario del césped. El primer club de la ciudad ha rechazado tanto está acción "irracional" del equipo de gobierno como la petición que asegura que se le ha hecho por parte municipal de que despida inmediatamente al empleado que aplicó el producto al terreno de juego, Fernando Lobatón.

La delegada de Deportes, Celia Rico, explicó que el Ayuntamiento ha actuado siguiendo las indicaciones de la secretaría municipal, tras analizar lo sucedido. “Al día siguiente de los hechos dimos traslado al equipo de gobierno y a la secretaría. El secretario nos indicó las pautas a seguir y pedimos a la UD Tarifa que nos enviara por escrito el relato de los hechos y la documentación necesaria para valorar la situación”, señaló.

Rico precisó que, a partir de ahora, el Ayuntamiento asumirá íntegramente el mantenimiento del campo, una tarea que hasta el momento estaba delegada en la UD Tarifa mediante convenio. “En la comisión de seguimiento del convenio, el Ayuntamiento asume el mantenimiento del campo y va a poner un portero-conservador que se encargará de abrir y cerrar las instalaciones, al igual que el resto de espacios deportivos municipales”, explicó. Esta medida garantizará que las instalaciones “estén vigiladas en todo momento para evitar que se repitan este tipo de incidencias”, según la concejala.

Rico añadió que, aunque el episodio dejó algunos afectados —“un perrillo que está bien y cuatro o cinco personas que tuvieron que acudir al centro de salud”—, todo “se ha quedado en un susto y no ha llegado a nada más”.

Rechazo de la UD Tarifa

La decisión municipal no ha sido bien recibida por la Unión Deportiva Tarifa, que denuncia una ruptura “unilateral” del acuerdo vigente. “El Ayuntamiento nos comunicó que se va a hacer una modificación sustancial en el convenio, exonerando al Tarifa de seguir con el mantenimiento del césped y descontando de la subvención los meses de noviembre y diciembre”, asegura el club.

La entidad considera que la medida “carece de base legal” y advierte de que el procedimiento se ha adoptado sin darle opción a defensa. “No entendemos cómo se puede romper un convenio sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente”, afirma la directiva.

El club también ha mostrado su malestar por las declaraciones de la delegada Celia Rico, que —según indican— les instó a despedir de forma inmediata al trabajador responsable del tratamiento, Fernando Lobatón. “Esa petición es irracional y raya lo ilegal, porque existe un procedimiento para cualquier despido, con plazos y comunicaciones. El trabajador tiene derecho a defenderse”, señala la UD Tarifa, que ha solicitado una reunión urgente con el alcalde, José Antonio Santos, aunque el Ayuntamiento les habría indicado que solo podrán comunicarse por sede electrónica.

Contexto del incidente

El conflicto se origina tras un tratamiento fitosanitario aplicado el 27 de octubre en el césped del López Púa. Varios jugadores del CD Academy, que entrenaban en una zona próxima, sufrieron molestias leves, lo que derivó en una denuncia pública del PSOE de Tarifa. El grupo socialista acusó al equipo de gobierno del PP y NAT de “falta de información y coordinación”, y reclamó responsabilidades políticas por lo que calificó de “grave fallo de gestión”.

Desde la UD Tarifa, sin embargo, se insiste en que el tratamiento fue comunicado con suficiente antelación tanto al Ayuntamiento como al otro club afectado. “El incidente viene provocado, probablemente, por una descoordinación. El club comunicó el tratamiento con dos semanas de antelación”, sostiene la entidad.

Mientras tanto, la UD Tarifa ha pedido que se restablezca el diálogo y que el alcalde intervenga para “reconducir la situación” y evitar un conflicto que, según el club, “perjudica tanto al deporte local como a los trabajadores implicados”.