La batería acasamatada de Levante o batería de San Fernando presenta similares características generales que la obra anterior, de la que es contemporánea (1859-1863). El conjunto tiene forma de arco de círculo, formado por 11 casamatas abovedadas, abiertas al interior y con una tronera cada una rectangular, tendente a la vertical, cubierta por bóveda de arco escarzano. La primera desde la izquierda está cegada –en obra realizada en el momento de la construcción de toda la batería, dada la factura del dintel de la puerta– y, la sexta, parcialmente. Aquella primera fue diseñada como el repuesto de pólvora de la batería, con capacidad para 30.000 kg. de pólvora. Construida con sillería bien escuadrada, engarzada en el marco de las troneras con el mismo sistema ya comentado. Pero esta de Levante fue terminada enteramente en sillería, a diferencia de la de Poniente, que emplea abundante ladrillo. Las dovelas que conforman los arcos que generan las casamatas presentan el característico engarce en sus extremos que se ha citado con anterioridad, con un evidente aire neoclásico. También al exterior tiene forma poliédrica.

Las bóvedas de cañón de las casamatas se rematan en una techumbre similar a la anterior. El edificio tiene sillares de piedra ostionera en el exterior y en el cerramiento de los extremos, empleando ladrillo enlucido en el resto. Un listel pétreo de sección semicircular recorre la coronación del muro exterior. Por último, referir que, a diferencia de lo visto en la batería hermana de Poniente, las gárgolas interiores de esta fortificación son bocas completas de cañón, y no la mitad como referimos en aquel caso.

Puerta de Carlos III

Esta edificación es el acceso intermedio original a la isla, antes de abrirse el actual en la cortina norte. Se trata de una puerta de canónico estilo neoclásico con pilastras que sostienen el entablamento con la cornisa y enmarcan un hueco con arco rebajado. El perímetro del vano presenta labra sobresaliente. Toda la obra es de cantería labrada en piedra ostionera. En la actualidad se cierra con una reja metálica y batiente, si bien originalmente disponía de un rastrillo.

Una vez traspasada la puerta se accede a un profundo corredor descubierto, delimitado por alto muros ataludados revestidos completamente. Se conservan amplias zonas del pavimento original de cantos rodados.

El paño de la puerta, al exterior, se refuerza por varios lienzos amurallados en talud, de mampostería y ladrillo revestidos, rematados por curiosas y voluminosas aspilleras con acusada deriva exterior inferior. Se construyen completamente en ladrillo: tanto la estructura de los merlones, el remate con listel formado por tres hiladas de este material, así como el paño inclinado con las piezas colocadas a tabla. Las aspilleras, muy estrechas y de notable altura, enfocan puntos muy determinados de la plaza romboidal que se forma delante de la puerta, limitada por el norte por el lienzo aspillerado de la gola de la Batería de la Dársena y, por el Oeste, con el muelle que comunica con dicha dársena. A su vez, no pueden ser batidos más que desde dichos puntos, dado su amplio derrame exterior.

Sobre la puerta, al interior y en el extremo meridional, existe una garita con cúpula y pequeñas aspilleras orientadas al interior de la fortificación. Un estrecho andén discurre sobre la puerta y comunica los parapetos aspillerados de la zona de la garita con los de la parte septentrional del dispositivo defensivo dedicado al exterior de la Puerta de Carlos III. Ese dispositivo configura la cara oeste del único baluarte —irregular e incompleto, por lo demás— reconocible en la isla. Se trata de la plataforma occidental en que remata la cortina del Frente de Tierra, auténtico frente de hornabeque en su conjunto que, en esta parte oeste, ve continuados el flanco oriental y la cara norte con la citada cara occidental, conformada por su parapeto aspillerado.

La Casamata, Casamata británica o Cuartel de Infantería de la Casamata

El Cuartel de Infantería de la Casamata es una sólida construcción realizada por las tropas inglesas entre 1812 y 1813 de 80 m de longitud y 6,70 m de ancho. Consta del cuartel inferior y del tambor que protege el acceso a la explanada de la batería superior. Se trata de un cuartel abovedado “a prueba de bombas” cuya cubierta serviría de batería de artillería a barbeta capaz de hasta 8 cañones. Su emplazamiento elevado permitía batir el acceso terrestre a la isla por encima de las líneas defensivas precedentes.

El cuartel tenía capacidad para 125 hombres, 3 grandes puertas y 6 ventanas orientadas al Sur. Los muros son de sillería de piedra ostionera. Las caras Sur y Oeste tienen enfoscado de cemento contemporáneo, mientras en la cara Norte se mantiene la piedra vista.

Formaba parte de un proyecto más amplio destinado a defender el frente de tierra de la isla o septentrional, que desde 1808 había quedado unido al continente a la altura del cerro de Santa Catalina, cerrando el canal marino. La casamata, ubicada al Sur y por encima del escarpado de la isla al que llegaba el camino construido sobre ese arrecife artificial, debía conformar una línea defensiva junto a otras dos casamatas, con un diseño de frente de hornabeque muy utilizado por la fortificación propia de la Edad Moderna, cuyos extremos se habían de apoyar por el Este en los acantilados de los hipogeos púnicos y, por el Oeste, en el acantilado que flanquea la Puerta de Carlos III.

Dispone de un Cuerpo de Guardia en el muro Norte, junto al tambor aspillerado, con una garita esquinada en sillería con acceso bajo dintel monolítico con aparente labra en cortina y un brocal de pozo, ambos elementos rematados con unas características cupulillas semiesféricas. El tambor, de planta rectangular, presenta la mayoría de las aspilleras cegadas y da acceso a una rampa para acceder a la batería a barbeta de la azotea, completamente apretilada. Su extremo oriental está ocupado por 5 depósitos de agua. El piso original del tambor se encuentra cubierto por argamasa de cemento, mientras que el de la rampa es el original, conformado por cantos rodados. Adosado a la casamata, por su frente norte, existen 2 brocales de acceso a una cisterna para 5.000 metros cúbicos de agua, abierta a pico en el piso, siendo el tercer brocal el mencionado como pozo en el interior del tambor. Esta cisterna, como las restantes obras descritas con relación al tambor de protección del acceso al terrado de la casamata, datan de fecha posterior a la Guerra de la Independencia, obedeciendo todas ellas al impulso de Antonio González Salmón. El acceso a la rampa está parcialmente interferido por una construcción moderna.

Este interesantísimo complejo defensivo adolece de diversos problemas. Uno destacado es que la construcción moderna de los depósitos de agua sobre una alta base de cemento en la zona oriental de la azotea está produciendo filtraciones de agua al interior de la edificación. A su pie, en la fachada norte, se ha anexado una edificación moderna que desvirtúa la vista singular de la edificación en ese frente, pero sin afectar a su conservación. En la casamata, el pavimento de losetas está levantado dejando a la vista el hormigón.

Almacén de pólvora de San Fernando

La documentación del siglo XIX lo cita como almacén de pólvora subterráneo “a prueba de bomba”, si bien no se encuentra excavado en el subsuelo sino edificado sobre el vaciado de una amplia superficie de la isla, donde fue “abierto a pico en la masa de la piedra”, con casi 7 metros de profundidad. En consecuencia, apenas sobresale por encima del nivel del suelo exterior. El perímetro está delimitado por un recinto de mampostería y sillarejo fabricado sobre el borde de la enorme oquedad. Se accede por una escalera en rampa situada en los lados Norte y Este, a la que se llega por un vano adintelado de la parte noroccidental del recinto.

El edificio principal es de una sola nave de planta rectangular, reforzada al exterior con contrafuertes situados en los lados largos. La nave está rodeada por un foso que salva un pequeño puente en el lado del acceso. El foso originalmente no tuvo desagüe, de manera que se almacenaba el agua de la lluvia y empapaba las paredes del almacén, haciéndolo inútil para albergar pólvora. Posteriormente, y para solventar el problema, se rebajó el suelo del almacén subterráneo contiguo por el Oeste, dando salida a las aguas. La puerta, sobre la que existió un gran escudo real tallado en piedra arenisca, se halla protegida por una estructura adosada de ladrillo, a modo de galería de entrada que salva el foso. Se construyó entre 1827 y 1831.

El edificio se erige con fábrica de sillarejo de gran formato, pero irregular en su labra y en la disposición en hiladas. Solo los elementos esquineros poseen una talla más cuidada. Una de las características de esta fábrica es que las piezas se colocan en el muro mediante su profuso recalce mediante ripios y ladrillo. Por su parte, el muro de cierre es de mampostería y sillarejo. El ladrillo es el material predominante en el arco de descarga y en la estructura adintelada que precede adosada a la puerta, con elementos muy finos que contrastan con los que vemos en la propia estructura del muro. Dispone de zócalo perimetral apoyado en el fondo del foso. El interior se cubre con bóveda de cañón. La documentación de archivo describe una bóveda de rosca de ladrillo, sobre la que se disponen arcos de cantería que sostienen una techumbre revestida de ladrillo. Al exterior presenta cubierta a dos aguas recubierta de tratamiento impermeabilizante moderno mal conservado. Dispone de ligera cornisa de sección cuadrada que, en la fachada principal, deja incompleto el trazado de un frontón. El pavimento se encuentra cubierto por tarima de madera sobreelevada, para aislamiento de la humedad.

Repuesto de pólvora y Tobruk Nº 365

Conjunto de tres estructuras formado por un tobruk, un almacén de pólvora y un pasillo estrecho a modo de trinchera que comunica ambas estancias. El tobruk Nº 365 tiene 4 m de diámetro. Presenta notable deterioro de los ladrillos que conforman los círculos concéntricos de su parte superior —especialmente el interior—, que dibujan el anillo de apoyo de las armas automáticas que se manejaban desde estos peculiares pozos de tirador. Dispone de otro resalte interior, a mitad de la altura del pozo y a unos 55 cm del fondo. Sobre ellos habría de disponerse la plataforma giratoria con afuste para ametralladora, del estilo del empleado por los alemanes en su modelo más difundido, el Ringstand Vf 58c. Su pequeño glacis de cemento está muy deteriorado y todo el conjunto colonizado por vegetación invasiva. Se trata, en consecuencia, de una obra “acasamatada”, simple, mimética y con función de combate.

Esta posición defensiva está comunicada por un pasillo o trinchera profunda y descubierta con el almacén de pólvora ya referido. Tanto el tobruk como el pasillo de acceso al almacén de pólvora carecen de cerramiento.

Trinchera y Tobruk Nº 368

En la zona meridional de la isla, y al este del faro, existe un conjunto de fortines construidos una vez finalizada la Guerra Civil Española. Todos ellos conforman un conjunto defensivo en “disposición conjugada”, es decir, interactuantes en sus respectivos radios de acción, de notable interés táctico. Construidos los Nº 373, 374a y 374b, complementarios entre sí para controlar el posible lugar de desembarco de la plataforma rocosa a ambos lados de Punta Marroquí (la más meridional de la isla), la trinchera y el tobruk que nos ocupan se dispusieron para protegerlos por sus golas.La trinchera fue excavada en el firme terrizo de relleno con el que se había creado, artificialmente, el parapeto del conjunto defensivo de “Repuestos y baterías del sudeste”, más concretamente en el llamado “Primer Trozo del Sudeste”. Ocupa unos 40 m de longitud en sentido sur–norte, con trazado de línea curva y quebrada. Se accede desde la galería subterránea que permite la entrada al Fortín Nº 374b desde la plataforma de la pieza de artillería más cercana al sudeste del faro. Las paredes de la trinchera, que sirve también de galería para fusileros, se conforman con mampostería y sillarejo, con escasos restos de enfoscado y remate superior de hormigón. El trazado de la trinchera está interrumpido por un derrumbe.

El tobruk se halla a continuación del extremo norte de la trinchera. Como el anteriormente citado, es de cemento y tiene 4 m de diámetro. El borde exterior tiene el perfil en forma de “U” muy abierta. La casi total desaparición del declive exterior de cemento, a modo de glacis, de todo el perímetro de este pozo, deja al descubierto el trasdós de la obra de ladrillo. Como el Nº 365, dispone en su interior de un resalte a modo de canal a 55 cm de altura del fondo, de forma circular. Sin embargo, en este Nº 368 se conserva casi perfectamente el borde interior de la circunferencia superior del pozo. Dispone de sección con dos niveles escalonados y trazado poligonal, de 13 lados, en su perímetro, para empotrar el elemento fijo de una plataforma giratoria con afuste para ametralladora –como el referido Ringstand Vf 58c alemán–. Esta podría girar 380º gracias al resalte interior que actuaba de guía.

La solería está cubierta de tierra en todo el recorrido de la trinchera, mientras que el tobruk tiene suelo de cemento. Se trata, asimismo, de una obra “acasamatada”, simple, mimética y con función de combate.

Conclusiones

En la isla de Tarifa se conserva un heterogéneo conjunto patrimonial, principalmente de carácter defensivo, que resulta sumamente interesante tanto desde la perspectiva historiográfica, como desde la paisajística y la del estudio de los modelos constructivos. Evidentemente, cada construcción responde a los tipos arquitectónicos imperantes en su momento histórico, tanto desde un punto de vista militar como formal y estilístico, aunque todos ellos muestran un evidente espíritu práctico que tiende a economizar medios y aprovechar las ventajas para obtener los materiales que ofrece la isla tarifeña. Desde tiempos ancestrales se sabe de la existencia de canteras en el lugar, que aprovechan las distintas variedades de piedra biocalcarenita existentes. Esta circunstancia permitió que las obras militares estudiadas se construyeran con estructuras pétreas cuyo proceso de extracción y puesta en obra resultaba sencillo y poco laborioso. Asimismo, la variedad lítica del lugar facilitaba la labra de sillares al no ser de excesiva dureza, aunque tenía la desventaja de su mayor erosión en un medio natural tan agresivo como el del Estrecho. Esta circunstancia obligaba a la costumbre de revestir las fábricas más modestas para garantizar su conservación.

Las obras neoclásicas de las baterías acasamatadas y la puerta de Carlos III representan las construcciones más cuidadas y canónicas de todo el enclave, no solo desde un punto de vista estilístico sino también desde el constructivo: la estereotomía de sus sillerías, así como la combinación de otras fábricas como el ladrillo, representan ejemplos del saber técnico de sus constructores y el conocimiento del estilo imperante en su tiempo. La cantería bien resuelta de estos ejemplos era de tal calidad que no hizo falta ni siquiera protegerla bajo capas de enfoscados.

La transición hacia el siglo XX fue ese momento en el que aparecieron nuevos materiales en la isla, representados sobre todo por la presencia del cemento y del hormigón, tanto ciclópeo como armado. Traveses, baterías, depósitos de munición y, principalmente, fortines se levantarán a partir de estos nuevos materiales, los cuales, no obstante, de forma habitual recurrirán a otros materiales complementarios como la mampostería o el ladrillo para terminarse. En algunos de esos casos, la pobreza edilicia es significativa, quizás más como consecuencia de bajos presupuestos que de incompetencia constructora, aunque el resultado final eran obras eminentemente prácticas que cumplían su función aun a costa de una endeblez alarmante.

No podemos finalizar sin antes comentar, dentro de este variado y heterogéneo panorama, la presencia de construcciones de evidente origen alóctono, en este caso británico, como sucede por ejemplo con el caso de la Casamata. No solo su peculiar fábrica de piedra regular, que nos remite al tramo de la muralla tarifeña junto a la desaparecida Puerta del Retiro, sino también la garita y el brocal de pozo del cuerpo de guardia presentan soluciones ajenas a la arquitectura imperante en la zona a comienzos del siglo XIX. No influirán en otras construcciones y quedarán como extraños ejemplos dentro del sistema descrito.

En definitiva, el conjunto de construcciones conservadas en la isla de las Palomas de Tarifa desde finales de la Edad Moderna representa uno de los más interesantes conjuntos defensivos de todo el Campo de Gibraltar. Su número y variedad así lo confirma. El hecho de que el lugar posea un uso restringido hasta la actualidad, como consecuencia de su posición estratégica, ha permitido que lleguen a nuestros días sin las destrucciones habituales de otras zonas urbanas.

No obstante, la falta de mantenimiento y el rigor del clima local han ocasionado el preocupante deterioro que presentan muchas de estas obras, con algunas destrucciones recientes. Aún estamos a tiempo de intervenir para evitar males mayores y, sobre todo, para poner en valor este enclave desde el que nos asomamos, sin duda, a un extremo o parte del Fin del Mundo.

Artículo publicado en el número 50 de la revista Almoraima, editada por el Instituto de Estudios Campogibraltareños.