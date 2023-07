Nuevos Aires cifra en 53.000 euros el ahorro en los sueldos del alcalde y primer teniente de alcalde de Tarifa

Nuevos Aires de Tarifa (NAT) calcula que la rebaja de salarios del equipo de gobierno en el Ayuntamiento supondrá un ahorro de 53.000 euros para las arcas municipales y acusa al PSOE de "mentir" por acusar al alcalde José Antonio Santos (PP), y al primer teniente de alcalde, Jorge Benítez (NAT), de no dedicar suficiente tiempo a sus funciones públicas.

"Que el equipo de gobierno de Tarifa vaya a reducir hasta en 53.000 euros el gasto político municipal y sea criticado por ello, demuestra porque el PSOE está en la oposición y era imprescindible dar nuevos aires al Ayuntamiento de Tarifa", indica NAT en un comunicado.

Para NAT, es "inaudito que se critique un ahorro en gasto político para las arcas municipales de Tarifa". "Es incomprensible", añade, "que a la oposición le parezca mal que Santos y Benítez no cobren lo que podrían cobrar por derecho y liberen parcialmente en el caso del alcalde y totalmente en caso Benítez dicha carga financiera de las espaldas de los contribuyentes tarifeños".

Las manifestaciones de NAT son consecuencia de las críticas del PSOE de Tarifa, que considera "incomprensible" que las dos primeras figuras del Gobierno PP-NAT no tengan dedicación total en sus cargos, "máxime con los grandes retos que va a afrontar nuestro municipio a corto e inmediato futuro, como es la promoción de viviendas asequibles para los tarifeños, la revisión del Plan General, la estabilización de la plantilla, la agenda urbana local o el plan municipal contra el cambio climático".

Para los socialistas, que el alcalde pretenda compatibilizar su labor de primer edil con la gerencia de su cámping "resulta una verdadera tomadura de pelo y demuestra efectivamente que vamos a tener un alcalde a medio gas, entre su negocio y su municipio, cuando todos sabemos que Tarifa requiere de una plena dedicación durante todos los días del año y hay que estar especialmente dedicada a ella".

"Mentir a sabiendas"

"Apelar a que no cobrar dedicación exclusiva significa una merma en el tiempo dedicado o el compromiso de los mismos con Tarifa es no conocerlos, es mentir a sabiendas, no todos tenemos la misma condición ni vocación de servicio", señala NAT en su comunicado de réplica.

“No hemos venido a la política a ganar dinero, sino a gestionar el de los ciudadanos de Tarifa con la mayor eficacia posible. Entiendo que les cueste asumir que algunos estemos en esto por pura vocación de servicio y compromiso con nuestros vecinos”, apunta el primer teniente alcalde tarifeño.

Respecto a las declaraciones en el Pleno del ex alcalde y portavoz del PSOE, Francisco Ruíz, “apuntaré que, sencillamente, miente: no es que no me vaya a dedicar en exclusividad al Ayuntamiento para gestionar las delegaciones y responsabilidades que tengo asignadas, lo único que entiendo no comprenda es que no vaya a recibir retribución por ello", afirma Benítez.

“En cuanto a la exclusividad", continúa Benítez, "los invito a que vayan a las ocho de la mañana o las ocho de la tarde y pregunten si estoy trabajando para el gobierno de Tarifa, que vean los actos institucionales a los que asisto en fin de semana y a que fiscalicen mis horas de trabajo por Tarifa. Entiendo que no les cuadre esta forma de hacer las cosas y no cobrar el máximo posible por ello; a eso hemos venido, a cambiar las cosas como vecinos comprometidos".

"Algunos parecen olvidar, como Paco Ruiz, que fue él quien multiplicó el gasto político de Tarifa e instauró en el Ayuntamiento que todos los concejales cobraran exclusividad con cargo a las cuentas municipales, cuando lo normal en Tarifa era que siempre cobrase el alcalde y el primer teniente de alcalde la exclusividad y el resto alguna parcial. Después 1 o 2 personas de confianza. Eso multiplicó el gasto político hasta los casi 200.000 euros. Ni qué decir tiene que han estado cobrando exclusividad sin cumplir un horario al que estaban obligados, atendiendo en horario de trabajo quehaceres domésticos. En fin, todo irá saliendo poco a poco", asegura Benítez en su comunicado.

“En cuanto a la alusión a mis capacidades, apuntar que Ruíz no es quién para valorar mis capacidades. He adquirido el compromiso con Tarifa y en poco espacio de tiempo, apenas 30 días, hemos llevado algunas actuaciones que él no ha tomado en 8 años: tener Jefe de la Policía Local, solucionar el colapso del depósito de aguas de las cabrerizas que iba a dejar sin agua a núcleos como Facinas, Tahivilla o Atlanterra entre otros, reforzar el servicio de playa y calles de Tarifa desde la policía con resultados muy positivos... Son innumerables los temas urgentes e importantes que hemos tenido que solventar ante la desidia que nos precedía, con puntos limpios en un almacén municipal desde hacía meses y las calles sucias, un auténtico despropósito que estamos comenzando a entender", indica Benítez.