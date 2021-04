La compañía de telefonía móvil PepePhone vuelve a dar un guiño a Tarifa. La continuación de la campaña centrada en la localidad suma ahora el talento gaditano de una de las agrupaciones más aclamadas del Carnaval de Cádiz: la chirigota del Selu.

En Tarifa, donde el Carnaval de la Tacita de Plata se vive intensamente y los seguidores del Cádiz CF se cuentan por decenas, la chirigota canta un pasodoble en un nuevo spot.

El mismo José Luis García Cossío aparece como la imagen de la empresa, Pepe con su camisa blanca de lunares rojos y su pelo a lo 'afro'.

En el anuncio también participa la actriz Melani Olivares, muy conocida por su papel en la serie Aída. La compañía vuelve a jugar con el humor con el término tarifa y el nombre de la ciudad. "No es plana, Tarifa no es plana, es mentira", introduce la actriz antes del pasodoble de los gaditanos.

La chirigota que se ha marcado @elseludecadi lo deja claro: Tarifa no hay más que una... #TarifaInimitable pic.twitter.com/OPN18nHF4u — Pepephone (@pepephone) April 20, 2021

"Estamos un poquito hartos de que si tarifa plana que si tarifa sin compromiso, en vez de hablar de Tarifa bella y Tarifa hermosa. Siempre intentan convencernos sin saber que aquí ya tenemos la mejor compañía", cantan los chirigoteros en una pieza, como no, grabada en este municipio de la provincia de Cádiz. "Todos hablan de sus mejores tarifas pero yo no cojo ninguna, pero lo siento Tarifa no hay más que una", termina la letra especial de la campaña, que ya tuvo una primera parte con vecinos de la localidad y que se estrenó en marzo.