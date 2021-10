Tarifa homenajea la entrega y compromiso de su Policía Local durante la pandemia

La Policía Local de Tarifa ha celebrado este sábado su jornada festiva por los Ángeles Custodios en la que el cuerpo municipal de seguridad ha recibido la enhorabuena del Ayuntamiento y toda la ciudadanía.

El homenaje comenzó incluso antes que la propia ceremonia, puesto que el recibimiento de los agentes a su llegada al teatro municipal Alameda ya fue en sí mismo una parte del acto oficial organizdo por el Ayuntamiento.

El día de la onomástica ha servido para poner de relieve la labor que desempeñan los agentes en Tarifa, un municipio turístico que multiplica su población en época de afluencia turística. El alcalde, Francisco Ruiz, y el concejal de Policía y Convivencia, Francisco José Araujo, han encabezado la representación institucional.

El oficial Juan José Serrano ha sido el primero en dirigirse al público desde el escenario para destacar los difíciles momentos vividos a lo largo de la pandemia, cuando un contagio suponía el confinamiento de todo un grupo de agentes obligando a “alterar los grupos, cuadrantes de trabajo para poder seguir asumiendo la responsabilidad de atender a la ciudadanía”.

“Un agente de Policía Local no lo es sólo cuando viste de uniforme, lo es de igual modo cuando viste de calle o de paisano”, ha añadido Serrano, quien no se ha olvidado referir las críticas que asume este cuerpo de seguridad municipal a través de redes sociales "exponiéndonos a riesgos y errores en una profesión que no todo el mundo valora”.

El edil de Policía y Convivencia ha aprovechado para reforzar el compromiso "firme para seguir dotando de los mejores y sofisticados medios para que la labor de nuestros agentes sea eficaz”. Francisco Araujo ha aprovechado para agradecer la labor de los agentes que se jubilan y que han sido despedidos por sus compañeros en esta ceremonia: Jacinto Montano Reiné, Manuel Díaz Cárdenas, Manuel Díaz Román, Francisco Vaca Canas, José María Meléndez Marín, Jorge Benítez Navarro y Andrés Reyes Quijano.

Francisco Ruiz ha cerrado el acto apuntando que Tarifa es un referente y que la labor de la Policía contribuye a ello. "Por vuestra labor de mantener la convivencia. Vosotros permitís que nuestro municipio esté donde está ahora mismo, como referente internacional", ha dicho el alcalde.

De la misma forma, en el acto se ha brindado un agradecimiento especial a las nuevas incorporaciones que llegaron para apoyar durante la pandemia. "Vosotros no pudisteis elegir. Tuvisteis que estar en la calle cuando toda la población estaba confinada", ha agradecido el alcalde a todo el cuerpo de agentes.

La Policía Local de Tarifa está a la espera de recibir a diez nuevos agentes que después de un periodo de formación se incorporarán próximamente a la Jefatura local para prestar su servicio en la localidad.