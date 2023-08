“Tengo ganas de la coronación y la cabalgata porque ahí empieza la Feria”

Ser la reina juvenil de la Feria Real de San Roque es un privilegio que pocas mujeres pueden presumir de haber recibido. En 2023 se suma a este selecto club Mar Molina Zazo, que ejercerá el cargo con ilusión y responsabilidad.

Residente en San Roque ciudad, esta joven de solo 20 años cumple un sueño que esperaba desde pequeña. Tanto es así que no es la primera vez que formará parte de una corte real en la Feria, ya que, en edad infantil, fue una de las damas de la entonces reina.

Al contrario que en otros casos, para Mar la pasión por la Feria Real no es algo que le venga de fuerte arraigo en su familia. Como a la inmensa mayoría de los sanroqueños, en su casa se disfruta de estos días tan especiales, pero para ella siempre ha sido algo más, un sentimiento diferente que el destino ha querido coronar –nunca mejor dicho– con el premio de ser la reina juvenil.

De hecho, Molina asegura que no tiene un momento que espere con especial ansia. En todo caso, “la cabalgata y la coronación, que es lo primero que llega y ya con ello comienza toda la Feria”.

Estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Granada, como muchos otros alumnos de esta categoría de estudios, disfruta en una nueva ciudad, aunque reconoce que echa de menos su entorno cuando le toca estudiar, ya que se encuentra un poco lejos de su familia y personas más cercanas.

Precisamente es con ellos con quienes tiene sus primeros recuerdos en el recinto ferial de San Roque. “Recuerdo cuando era pequeña estar con mis padres y mi hermano, vestirme de gitana e ir a los cacharros, a la cabalgata... Aunque yo era más de lo primero normalmente y a ellos les gustaba más la caseta”, explica.Para ella, el momento de la elección como reina juvenil fue muy especial, aunque con muchos nervios.

"A mí me da mucha vergüenza, soy muy tímida”, recuerda. “No me esperaba ni mucho menos salir, me quedé un poco en shock cuando salió mi número”.

Junto a Molina, durante la Feria Real, estarán otras diez jóvenes como parte de su corte real, con las que pasará muchas horas y acudirá a muchos eventos a lo largo de la semana de festejos más especial para los sanroqueños. “Ya conocía a alguna de ellas con anterioridad, pero son muy simpáticas y nos llevamos muy bien, la verdad”, explica.

A sus vecinos les manda un mensaje como reina juvenil: “Que vayan a la Feria, la disfruten y se lo pasen igual de bien que yo, que no es poco”. Para los visitantes también tiene unas palabras: “Que la conozcan, porque aquí te lo pasas igual de bien que en otros sitios”.