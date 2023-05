“¡Qué más premio que ser el autor del cartel!”

Una obra del artista barreño Carlos Contreras es la encargada este año de anunciar la Feria y Fiestas Patronales de Los Barrios tras resultar vencedora en el concurso convocado por el Ayuntamiento el pasado mes de febrero. Este certamen estuvo dotado con un único premio de 500 euros en metálico.

Bajo el nombre Ven, el trabajo representa a una mujer y a una niña pequeña vestidas de faralaes con una vista de la torre de la iglesia de la localidad al fondo. La pequeña aparece sentada sobre el muro de un patio alicatado con azulejos en los que figura la imagen de San Isidro Labrador, entre otros motivos ornamentales. La composición se completa con la obligada leyenda oficial y la fecha de celebración, del 13 al 20 de mayo, así como el escudo del municipio.

El autor, de 47 años, y vecino de Los Barrios “de toda la vida”, donde regenta una tienda de fontanería, es un artista autodidacta que con el tiempo se ha transformado en un consumado experto en carteles de feria. El éxito cosechado en este concurso no es el primero: hasta en seis ocasiones ha ganado este certamen, logros que se unen a los conseguidos en otras localidades del Campo de Gibraltar.

–Usted sabe captar a la perfección la esencia de esta Feria. La prueba es que ganó los concursos de carteles de los años 2003, 2006, 2010, 2017 y 2019. ¿Qué debe tener una obra para ser un buen cartel anunciador de unas fiestas como estas?

–Yo diría que ha de llamar la atención y tener cierto aire antiguo, particularmente, es lo que me gusta. También que diga que es Feria. Tiene que comunicar algo, que incite a quien lo observa a acudir a la Feria.

–¿Tenía claro desde el principio lo que quería plasmar?

–No. Tuve la suerte de encontrarme a una amiga en la puerta del colegio que me preguntó cómo iba con la elaboración del cartel. Le respondí que no sabía todavía qué hacer. Fue entonces cuando me enseñó una foto de su sobrina con su hija pequeña, de nombre Triana. Nada más ver la imagen me dije ‘ahí tengo el cartel’. La fotografía es completamente distinta al resultado final, solo hay que señalar que está tomada en Algeciras, sin embargo, me sirvió de inspiración para este año.

–¿Qué técnica ha empleado y cómo ha sido el proceso de creación?

–Es una pintura al óleo sobre papel que me llevó, aproximadamente, tres semanas realizarla dedicándole unas dos o tres horas al día.

–¿Cómo recibió el premio?

–Con mucha alegría. ¡Qué más premio que ser el autor del cartel de la Feria de mi pueblo!

–¿Qué es lo que más le gusta de ella? ¿Cómo la vive?

–El ambiente de mañaneo no lo cambio por nada. La Feria de Los Barrios es para celebrar la amistad, las ganas de vivir, de salir de entrar. Pocas ferias como esta tiene el Campo de Gibraltar. Principalmente, la paso en familia, con mi mujer, mis niños y mis amigos. Además, este año la voy a vivir con más intensidad que otros años, y es que mi hijo, de 11 años, que se llama como yo, Carlos Contreras, es caballero de la Feria.

–¿Qué diría a los vecinos?

–Que disfruten de la Feria, que mañana no se sabe dónde o cómo se va a estar. Esto ocurre solo una semana al año y hay que participar de la forma que se pueda. Yo les diría que, aunque sea solo una vueltecita, que vayan, que vean el maravilloso ambiente que se respira en la Feria de nuestro pueblo.