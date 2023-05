Corte infantil de la Feria 2023

La Plaza de la Iglesia será escenario este sábado del esperado acto de coronación de la Feria de Los Barrios 2023, un evento que sirve de arranque de las fiestas y que esperan con gran ilusión el grupo de pequeños barreños que este año conforma la corte infantil.

La reina infantil será Martina Ríos Gómez, que estará acompañada por las damas Lola Botella Ferrer, Martina Guerrero Jiménez y Noah Pasantes Rey. El cargo de rey infantil recae este año en el pequeño Antonio Sánchez Domínguez, que tendrá como caballeros a Carlos Contreras Ballesteros, Manuel García Correro y Francisco Manuel Arroyo Zamora.

De 8 años, Martina Ríos es una muy buena estudiante de tercero de Educación Primaria en el colegio Maestro don Juan González, estudios que compagina con clases de inglés en una academia, donde es una alumna muy aventajada. A Martina estudiar no le pesa, todo lo contrario, es una de sus aficiones junto a cantar y bailar. Con un hermano, Jaime, de 3 años, reconoce que aún no tiene decidido que será de mayor.

La reina infantil de la Feria de Los Barrios confiesa que recibió el nombramiento con mucha emoción. “No me lo esperaba. Me puse la mano en la boca y grité mucho”. A la vez que se muestra convencida de que el acto de coronación “será muy bonito y me lo voy a pasar muy bien”.

Sobre las damas, declara que conoce a algunas y cree que “son muy buenas y me voy a llevar muy bien con todas”. Respecto a la Feria, asegura que lo que más le gusta son las casetas y los cacharritos, pero este año “lo que más va a ser la coronación”. Sobre Los Barrios, destaca “el ambiente que tiene, que es muy bonito y divertido”.

Martina dedica su reinado “a mi familia, abuelos padres y hermano”, pero también a sus amigas, “que me han felicitado y me han dicho muchas cosas bonitas”.

El rey infantil de la Feria de Los Barrios 2023, Antonio Sánchez, de 8 años y también muy buen estudiante en el colegio Maestro don Juan González, recuerda cómo fue elegido: “Hicimos en el colegio un sorteo y primero salí elegido caballero, algo que recibí con mucha alegría, y más tarde como rey, con lo que me puse más contento aún”.

Este pequeño, que pasa su tiempo libre montando en moto y quad, destaca de su pueblo el campo. “Me encanta ir al campo, además es que vivo allí”. Y sueña con ser inventor de mayor. “Me gusta hacer pócimas, así que creo que voy a estudiar Química”.

Ya en la Feria, el pequeño barreño disfruta pasando el tiempo con su familia y montándose en las atracciones, en especial en Bob Esponja, y dedica su reinado a su familia.

Ambos representantes desean a todos sus paisanos que tengan muy buena Feria y “que se lo pasen muy bien”, además de agradecerles todo el apoyo y el cariño que, sin duda, les darán.