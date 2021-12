Una Navidad más especial que nunca

Poco a poco, con muchísima cautela, vamos dando pasos que nos permitan regresar a una normalidad, a una cotidianidad que nos fue robada por la pandemia hace ya casi dos años. Es cierto que nuestras vidas han dado un vuelco desde entonces, que muchas cosas han cambiado en nuestro quehacer diario, pero si hay algo que no cambiará jamás es la ilusión con la que esperamos la llegada de las fiestas navideñas.La Navidad está llamando a nuestras puertas y lo hace con ganas, las mismas que tenemos los algecireños de que estas fiestas sean más especiales que nunca, eso sí, insistiendo en la necesidad de que no podemos bajar la guardia ni por un solo instante, puesto que la batalla contra la enfermedad no está ni mucho menos ganada.

Y por eso, porque aún hemos de seguir combatiendo contra el coronavirus, en estas fechas en las que los recuerdos y las evocaciones están a flor de piel ni podemos, ni debemos, ni queremos olvidar a todos y cada uno de nuestros paisanos que nos dejaron como consecuencia de la enfermedad. Para sus familiares y amigos serán unas fiestas duras, pero que sepan que tienen el cariño de toda una ciudad.

Pero Navidad, además de disfrutar, supone compartir, y la mejor forma de hacerlo es mirando de igual a igual a quien tenemos al lado, para si lo necesita poder echarle una mano. Algeciras es sinónimo de solidaridad, y si la ejercemos con grandes ejemplos a lo largo de todo el año, ahora más que nunca es momento de volver a ella.

Finalizo con un deseo, o varios, si Papa Noel y los Reyes Magos me lo permiten: de cara al año 2022 que ya anuncia su llegada, les pido para los algecireños salud, mucha salud, que si siempre es necesaria ahora se valora más que nunca; trabajo, para que a nadie le falte el sustento ganado con su esfuerzo; mejores infraestructuras para nuestra tierra al objeto de que podamos continuar creciendo y, sobre todo, paz para todo el mundo. Ojalá que esos deseos se hagan realidad, y podamos decir que hemos vivido una Navidad más Especial que nunca.