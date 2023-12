“2024 se presenta como un año ilusionante”

Desde la Subdelegación de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar queremos desear a todos los lectores de Europa Sur y al conjunto de la población del Campo de Gibraltar una feliz Navidad y un próspero 2024.

Ya queda poco para que el 2023 toque a su fin, un año que ha sido muy importante para nuestra comarca porque, poco a poco, vamos viendo cómo los proyectos salen adelante y este Gobierno que lidera Juanma Moreno en Andalucía no sólo está comprometido con nuestra tierra, sino que además cumple con lo que promete.

Así, desde que comenzó el año hemos inaugurado el edificio del UCA SEA en el Llano Amarillo de Algeciras, dentro del proyecto del Lago Marítimo; el Centro de Formación para el Empleo Punta Europa; tenemos un nuevo CADE en Tarifa, al que se unirá el que ya está construido en La Línea y el que está a punto de concluir en Algeciras; vemos espacios más amables en La Línea, donde se está a punto de finalizar una supermanzana que une la zona sur de la Plaza de Toros con el Paseo de La Velada, haciendo esta zona peatonal; también la Playa de Mi Barrio en Algeciras, donde se ha recuperado el entorno de La Concha; avanza el Área Logística Bahía de Algeciras en San Roque; se han hecho inversiones muy importantes para mejorar equipamiento sanitario e infraestructuras en esta materia, como los trabajos en el hospital Punta Europa de Algeciras o la nueva UCI de La Línea, ciudad que puede hacer uso ya de un estadio que, una vez acabado, será la envidia de la comarca. Hemos visto rehabilitación de viviendas, mejoras en materia de accesibilidad o programas como la Eracis y el POPI, en los que se ha trabajado en zonas desfavorecidas de la mano de entidades sociales.

Pero no todo son grandes proyectos, también hay que trabajar el día a día y ahí han estado esas continuas ayudas a pymes, autónomos y empresas para hacer frente a cuestiones como los altos costes energéticos; las subvenciones para favorecer la creación de un empleo estable; las ayudas para que los jóvenes accedan a la vivienda; se ha cumplido con demandas históricas en materia de educación, como la enfermera que por fin trabaja ya en el Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza de Algeciras, que dispone ya también de un aula matinal; se han mejorado carreteras que llevaban años sin actuación alguna...

Y esto son sólo algunas pinceladas de lo que vemos, porque hay otras muchas actuaciones para las ya se han sentado las bases y que empezaremos a ver en este próximo 2024, como el nuevo centro de salud de La Bajadilla; o la ciudad de la Justicia de Algeciras, que ya tiene presupuesto en las cuentas de la Junta del próximo año para empezar a trabajar.

Tenemos un Gobierno Andaluz sensible con el Campo de Gibraltar y un equipo en la provincia liderado por Mercedes Colombo que, semana tras semana, al igual que un servidor, defiende esta tierra y lucha para que avance. Contamos con un consejero de Presidencia como Antonio Sanz que constantemente está en la comarca; tenemos a nuestras parlamentarias Pilar Pintor y Susana González; un director general de Barriadas como Antonio Huertas; y a nuestras delegadas territoriales Eva Pajares e Inmaculada Olivero, si bien cualquiera de los delegados podría considerarse campogibraltareño porque no hay semana que no visiten esta tierra.

2023 ha sido un año intenso de trabajo y el 2024 que está por venir se presenta igual de ilusionante, siguiendo esa senda de crecimiento, pero sin dejar a nadie atrás.

Espero que todos los campogibraltareños tengan unas felices fiestas, que disfruten estos días con la familia y los amigos, que aprovechen cada momento y que tengan claro que este equipo del Gobierno Andaluz seguirá trabajando en 2024 con todas sus fuerzas. ¡Feliz Navidad!