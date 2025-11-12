La Lotería de Navidad de 2025, el acontecimiento que arranca cada 22 de diciembre las fiestas navideñas, ya cuenta con su anuncio oficial. En esta ocasión, la historia se desarrolla en un rastro, en donde Vero y Max encuentran un décimo enmarcado de hace 30 años.

A partir de ahí, esta historia narra, en sus dos versiones de 90 segundos y cinco minutos, la búsqueda que hacen los dos protagonistas para encontrar el motivo por el que se enmarcó este décimo de la Lotería de Navidad.