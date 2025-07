El verano concentra un tercio de todos los asesinatos machistas del año

El Ministerio de Igualdad ha confirmado el último asesinato machista perpetrado en la mañana de este 2 de julio. María Dolores, una mujer de 86 años con un proceso de avanzada degeneración cognitiva, ha muerto asesinada a manos de su marido, de 90 años, en la localidad de Pola de Laviana, en la provincia de Asturias, un municipio de apenas 8.400 habitantes. El hombre, en plenas facultades, mandó un mensaje a la cuidadora de ambos comunicándole que la había matado. María Dolores presentaba fuertes golpes en la cabeza y cortes en varias partes del cuerpo.

Según el ministerio, no existían denuncias previas por violencia machista; si bien la denuncia no es garantía absoluta de protección dado que del total (48) de mujeres asesinadas en el año 2024, un tercio sí había denunciado al agresor según los datos de Interior. Con estos hechos, se confirma que la escalada de violencia machista en verano no cesa en las últimas semanas, cuando se han producido siete muertes en poco más de una semana.

22 asesinadas en España, y 3 en Asturias en 2025

De este modo, la confirmación del asesinato de María Dolores supone que el total de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas asciende a 22 en 2025 y a 1.316 desde 2003, cuando el estado de derecho comenzó a recopilar estos datos. En el Principado de Asturias suman 3 en el año 2025.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresasdo su condena y rechazo ante este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Asimismo, Redondo ha apuntado a la responsabilidad social del entorno de las víctimas, y ha confirmado que durante los meses de verano se produce el 30% de los asesinatos machistas de todo el año, es decir, un tercio del total. De esta manera, Redondo ha asegurado en un mensaje en X, "Hago un llamamiento a familiares, amigos y entornos ante posibles casos de VG. Llamad al 016 por favor, hay vidas en juego".

Por otro lado, tras el asesinato de María Dolores, Igualdad también ha confirmado que la edad avanzada también un factor de riesgo significativo en la violencia machista en España. Según los datos oficiales, el 13,3% de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas desde 2003 hasta la actualidad superaban los 60 años, evidenciando la vulnerabilidad.

Desde 2003 hasta 2025, se han registrado 176 feminicidios de mujeres mayores de 60 años en territorio español. El último caso, el de Dolores en Pola de Laviana, se suma a esta trágica estadística que refleja cómo la dependencia, la discapacidad, la enfermedad mental y la tercera edad constituyen situaciones de extrema vulnerabilidad. Las víctimas de edad avanzada se encuentran frecuentemente más aisladas y tienden a normalizar el maltrato, careciendo de autonomía y dependiendo en muchos casos exclusivamente de sus agresores, sin alternativas viables para escapar de la situación.

Numerosos factores dificultan que estas mujeres puedan identificarse como víctimas y solicitar ayuda de manera efectiva. Entre ellos destaca la presencia constante del maltratador, la falta de autoconciencia sobre su condición de víctimas por el rol en el que se sitúa a las mujeres de silencio, la carencia de recursos económicos propios y la ausencia de alternativas de futuro. Además, se produce con frecuencia una banalización de las violencias, en ocasiones incluso por parte de sus propias familias. Las creencias religiosas arraigadas, los roles de género muy pronunciados y el sentimiento de vergüenza también constituyen importantes obstáculos para buscar ayuda.

Un dato revelador es la infrarrepresentación de las mujeres mayores entre quienes denuncian: los casos activos de víctimas mayores de 65 años en el sistema policial VioGén suponen apenas un 2,3% del total (2.352 de 102.575 casos), a pesar de que más del 10% de los feminicidios afecta a mujeres mayores de 60 años.

La violencia machista en mujeres de edad avanzada presenta características propias que la diferencian de la que sufren mujeres más jóvenes. Entre ellas destaca la cronificación del maltrato durante décadas, llegando hasta los 50 años de duración en algunos casos. Esta prolongada exposición provoca que tanto las víctimas como sus entornos normalicen la situación.