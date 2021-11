La variante ómicron tiene síntomas distintos a sus predecesoras

La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha declarado a la nueva variante ómicron como "preocupante" debido a la cantidad de mutaciones de las que se encuentra compuesta. La variante B.1.1.529 fue localizada a principios de este mes de noviembre en Botsuana y contiene "varias mutaciones que pueden tener un impacto en cómo se comporta".

Con este nuevo descubrimiento, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido "prepararse para lo peor"; no obstante ha declarado al respecto que "nos tomamos muy en serio esta variante ómicron y sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo".

¿Cuáles son sus síntomas?

En cuanto a la secuencia de la cepa original del SARS-CoV-2, la nueva variante, denominada por la OMS como ómicron, contiene hasta más de 50 mutaciones en su genoma. De hecho, de todas ellas hasta 32 pueden encontrarse en la región de la proteína S, siendo la principal característica que preocupa al ámbito sanitario y científico, ya que tal y como confirma la OMS: "La evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante, en comparación con otras".

Debido a su reciente descubrimiento aún no se sabe con precisión cuáles son los principales síntomas o letalidad de la nueva mutación. No obstante, la doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, ha podido observar los diferentes síntomas de sus pacientes, siendo la primera en alertar e esta mutación. Así, sus observaciones revelaron que en los más jóvenes persiste una intensa fatiga, mientras que en una niña de 6 años el pulso acelerado era de lo que más destacaba.

Por el contrario, Coetzee no detectó pérdida del gusto o del olfato, tal y como pasa con el virus original SARS-CoV-2: "Sus síntomas eran diferentes y más leves de los que había tratado antes. Tuvimos un caso muy interesante, una niña de unos seis años, con fiebre y un pulso muy alto. Pero cuando hice el seguimiento dos días después, estaba mucho mejor", confirma la experta al diario The Telegraph.

Hasta dos docenas de los pacientes tratados por la doctora dieron positivo en ómicron, la nueva cepa. La mayoría de los casos correspondían a hombres sin cuadros clínicos previos y con síntomas de cansancio generalizado. Hay que recordar que los síntomas más frecuentes del coronavirus original son: fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto y del olfato; y en determinados colectivos, diarrea, dolor de garganta, dolor muscular o dolor de cabeza. Los pacientes más graves tienen dificultad para la respiración, pérdida del habla, de la movilidad o dolor en el pecho.

No obstante, la doctora Coetzee, ha asegurado a la BBC que "lo que estamos viendo ahora en Sudáfrica, y recuerden que estoy en el epicentro, es extremadamente leve. No hemos hospitalizado a nadie aún. He hablado con otros colegas y el panorama es el mismo". Además, ha asegurado que los síntomas son "muy, muy leves".