Una posible vacuna contra el coronavirus mediante un parche de microagujas

Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh han anunciado una posible vacuna contra el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que causa la pandemia de COVID-19 . Las pruebas realizadas en ratones y administrada a través de un parche del tamaño de la punta de un dedo, produce anticuerpos específicos para el SARS-CoV-2 en cantidades que se consideran suficientes para neutralizar el virus.

El artículo apareció este jueves en EBioMedicine , publicado por The Lancet , y desvela que la vacuna desarrollada cuenta con una tecnología llamada arreglo de microagujas, que consiste en un parche del tamaño de una huella dactilar y contiene 400 pequeñas agujas, se coloca en la piel y genera una reacción mayor a la de una vacuna tradicional.

Los autores ahora están en proceso de solicitar la aprobación del nuevo medicamento antes de comenzar un ensayo clínico en fase I en humanos.

