La UE aprueba las nuevas normas sobre el carnet de conducir europeo: permite conducir desde los 17 años con acompañante

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes una reforma que permitirá obtener el carnet de conducir a partir de los 17 años, aunque con la condición de ir acompañado hasta la mayoría de edad. La medida, que forma parte de una revisión más amplia de la normativa sobre seguridad vial, también establece las bases para implementar un carnet digital europeo y habilita la retirada transfronteriza del permiso en casos de infracciones graves. Esta actualización responde a la necesidad de reducir las 20.000 muertes anuales que siguen produciéndose en las carreteras de la Unión Europea.

Con la luz verde definitiva de la Eurocámara, solo resta la publicación de la revisión en el Diario Oficial de la UE para su entrada en vigor. No obstante, los Estados miembros dispondrán de un plazo de tres años para transponer la legislación europea a sus respectivos marcos nacionales. La iniciativa, planteada por la Comisión Europea en 2023, busca modernizar las normas de circulación y afrontar de manera más efectiva los principales riesgos en carretera, como la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ponente del informe por parte de los liberales europeos en la comisión de Transportes, ha destacado la importancia de esta reforma para combatir la impunidad en zonas transfronterizas. "Vamos a garantizar que quien ponga en peligro vidas en las carreteras europeas responda por ello, sin importar en qué país esté registrado su permiso de conducción", ha señalado en un comunicado oficial tras la votación.

Conducir desde los 17 años y periodo de prueba para noveles

La reforma también introduce cambios significativos en cuanto a la edad mínima para obtener el permiso de conducir. Las personas de 17 años podrán sacarse ya el carnet de conducir para automóviles (Categoría B), aunque con la restricción de tener que ir acompañados por otro conductor con experiencia hasta cumplir los 18 años. Esta medida busca que los jóvenes adquieran experiencia de manera gradual y supervisada antes de conducir de forma autónoma.

Además, la normativa establece un periodo de prueba de al menos dos años para todos los conductores noveles, independientemente de su edad. Durante este tiempo, estarán sujetos a normas más estrictas y se enfrentarán a sanciones más severas en caso de infringir normativas básicas de seguridad, como conducir bajo los efectos del alcohol, no utilizar el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil.

La directiva también contempla la posibilidad de que los Estados miembros reduzcan a 17 años la edad mínima para obtener el carnet de camión, aunque limitando la circulación al territorio nacional y siempre con la compañía de un conductor experimentado. Esta medida pretende paliar la escasez de conductores profesionales que afecta a diversos sectores económicos en Europa, especialmente el transporte y la logística.

Retirada transfronteriza del carnet: fin a la impunidad

Uno de los puntos clave de esta nueva normativa es la posibilidad de que la retirada, suspensión o restricción del permiso de conducir por infracciones graves tenga efectos en toda la Unión Europea. Hasta ahora, cuando un Estado miembro sancionaba a un conductor extranjero con la retirada del carnet, esta medida solo era aplicable dentro de su territorio nacional, lo que generaba situaciones de impunidad cuando el infractor regresaba a su país de residencia.

Con el cambio legislativo, la autoridad que imponga la sanción deberá notificarla a través de la red europea de permisos de conducir (RESPER), para que el país emisor del carnet aplique una sanción equivalente. Esta medida afectará principalmente a infracciones graves como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, o provocar accidentes con víctimas mortales, aunque la reforma contempla algunas excepciones específicas.

Este sistema de comunicación transfronteriza representa un avance significativo en la lucha contra la inseguridad vial, especialmente en regiones fronterizas donde anteriormente los conductores podían eludir las consecuencias de sus infracciones simplemente cruzando la frontera. La medida ha sido ampliamente respaldada por asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y expertos en seguridad vial.

El futuro del carnet digital europeo

La reforma sienta también las bases para la implantación de un carnet de conducir digital a nivel europeo, que deberá estar disponible antes de 2030. Este formato electrónico estará reconocido en todos los Estados miembro de la UE y tendrá la misma validez legal que el formato físico tradicional, aunque la normativa establece que los conductores siempre podrán exigir una versión física del documento si así lo desean.

El nuevo permiso digital será válido para conducir turismos y motocicletas durante 15 años desde su fecha de expedición, aunque este periodo se reducirá a 10 años en aquellos países donde el carnet de conducir se utiliza también como documento de identidad. Esta digitalización busca simplificar trámites administrativos y facilitar la comprobación de la validez de los permisos en controles policiales transfronterizos.

Además, la nueva directiva incluye ajustes para facilitar la obtención del permiso de conducción a ciudadanos que residen en un Estado miembro distinto del de su nacionalidad, eliminando barreras burocráticas y homogeneizando los requisitos en toda la Unión Europea. Estos cambios responden a la creciente movilidad de los europeos entre diferentes países miembros.

¿Cuándo entrarán en vigor los cambios en el carnet de conducir?

Aunque el Parlamento Europeo ya ha dado su visto bueno a la reforma, los ciudadanos deberán esperar todavía algunos años para ver aplicados todos estos cambios en su día a día. Tras la publicación oficial de la directiva en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros dispondrán de un plazo de tres años para transponer la legislación a sus respectivos marcos normativos nacionales.

Esto significa que, previsiblemente, estas medidas no estarán plenamente operativas en España y el resto de países de la UE hasta 2028, momento en el que todas las administraciones nacionales deberán haber adaptado sus procedimientos y sistemas para cumplir con los nuevos requisitos establecidos a nivel europeo.

En el caso concreto del carnet digital, la implementación podría extenderse hasta el horizonte de 2030, fecha límite establecida por la directiva para que este formato electrónico esté disponible en todos los países miembros. Las autoridades nacionales y europeas deberán trabajar durante los próximos años en el desarrollo de los sistemas tecnológicos necesarios para garantizar la seguridad y fiabilidad de este nuevo formato digital.