Trinidad y Tobago fulminará de su escudo las tres naves de Cristóbal Colón

El Gobierno de Trinidad y Tobago planea eliminar de su escudo las tres naves de Cristóbal Colón con el objetivo de borrar los vestigios de la colonización europea del país en los símbolos nacionales. Esta medida fue recibida este martes con beneplácito por una parte de los políticos del país, aunque la oposición expresó sus críticas a un revisionismo que a su juicio busca sacar rédito electoral.

El primer ministro trinitense, Keith Rowley, informó de que la Pinta, la Niña y la Santa María serán reemplazadas por la sartén de acero, un instrumento de percusión originario de la isla caribeña.

"Eso debería indicar que estamos en camino de eliminar los vestigios coloniales que tenemos en nuestra constitución", dijo Rowley, quien indicó que el nuevo diseño podría estar listo para finales del próximo septiembre.

El escudo, diseñado tras la independencia del país del Reino Unido en 1962, incluye entre otros símbolos una palmera, colibríes y la ave nacional ibis escarlata, así como el lema 'Together we aspire, together we achieve' ('Juntos aspiramos, juntos lo logramos', en español).

La líder de la oposición, Kamla Persad-Bissessar, afirmó en un comunicado que, si bien es necesario revisar parte de la historia detrás de Cristóbal Colón, se debe hacer adecuadamente para evitar tensiones.

Persad-Bissessar dijo que la historia "no debe manipularse para servir a una agenda singular" sino que debe utilizarse para "iluminar a las generaciones sucesivas para que no repitan los errores del pasado".

En su opinión, la intención del primer ministro es utilizar estos acontecimientos históricos y el rechazo al colonialismo para su campaña electoral de cara a los comicios generales del próximo año.

La decisión relativa al escudo se produce antes de una audiencia pública prevista para evaluar también si se eliminan estatuas y monumentos relacionados con la época colonial europea.

Trinidad se convirtió en una colonia española tras la llegada de Cristóbal Colón en 1498 y pasó a ser británica a finales del siglo XVIII.