Uno de cada tres jóvenes reconoce haber sufrido violencia sexual durante su infancia

Un alarmante 28,9% de jóvenes entre 18 y 30 años en España afirma haber sido víctima de violencia sexual durante su infancia, mientras que el 25,7% reporta haber sufrido violencia en relaciones de pareja, según revela el estudio 'Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia' dado a conocer este jueves 9 de octubre de 2025 por el Ministerio de Juventud e Infancia.

La investigación, conducida por Sigma Dos mediante una extensa encuesta con más de 9.000 participantes adultos jóvenes, analiza seis categorías distintas de violencia infantil: psicológica, física, sexual, en pareja, por negligencia y digital. Los resultados fueron presentados en la Delegación del Gobierno en Madrid con la participación de la ministra Sira Rego y el delegado gubernamental Francisco Martín.

El estudio muestra que la violencia sexual no solo es frecuente sino persistente, ya que uno de cada diez afectados continúa sufriéndola en la edad adulta. Los principales perpetradores identificados son las parejas (32,3%), desconocidos adultos (25,6%) y amistades (21%).

Diversos tipos de violencia

La violencia psicológica aparece como la más extendida, con un 48,1% de los encuestados reportando haberla experimentado durante su infancia, siendo los progenitores los principales responsables. Preocupantemente, el 22,5% de estas víctimas sigue enfrentando este tipo de abuso tras cumplir la mayoría de edad.

En cuanto a la violencia física, un 40,5% de los participantes reconoce haberla sufrido, con padres y madres como principales agresores, seguidos por compañeros de escuela y otros familiares. Por su parte, la violencia digital afecta al 24,9% de los entrevistados, con un 10% que continúa experimentándola en la etapa adulta, principalmente perpetrada por parejas (27,9%), desconocidos adultos (26,3%) y otros menores (23,9%).

La negligencia también representa un problema significativo, con una prevalencia del 24,4% entre los jóvenes españoles consultados, y un 10,8% que indica seguir sufriéndola después de cumplir los 18 años.

Grupos especialmente vulnerables

Los datos del estudio identifican claramente a los colectivos más vulnerables frente a todas las formas de violencia durante la infancia: niñas y mujeres adolescentes, personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, población migrante y personas con algún tipo de discapacidad. También se observa mayor incidencia entre quienes tienen un nivel educativo inferior al universitario.

Este informe constituye uno de los análisis más exhaustivos realizados hasta la fecha sobre la violencia contra menores en España, ofreciendo una base estadística fundamental para desarrollar políticas públicas efectivas de prevención y protección de la infancia y adolescencia frente a diferentes formas de maltrato y abuso.