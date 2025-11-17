Un tercio de las empresas aún no tiene un plan de igualdad frente a la violencia machista

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha lanzado una iniciativa para crear "círculos de seguridad" en los centros de trabajo como medida de protección ante casos de violencia machista, según detalla la 'Guía sindical de recursos y derechos contra la violencia de género y las violencias sexuales', presentada el pasado lunes. El documento también hace un llamamiento a los entornos laborales para que actúen responsablemente frente a rumores que puedan perjudicar a las víctimas.

Según señala CCOO en su guía, las víctimas de violencia de género suelen enfrentar importantes obstáculos a la hora de denunciar su situación, debido a factores como la dependencia emocional, el miedo a posibles represalias y problemas de autoestima. "Los rumores sobre la situación lejos de ayudar les van a perjudicar. Por ello, debemos tender a acallar los rumores en el centro de trabajo, concienciar al resto de la plantilla sobre este delito y en lugar de difundir la sospecha actuar con discreción, respeto y apoyo a la víctima", indica el documento.

Obstáculos para denunciar

Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad, explicó durante la presentación que el objetivo principal es dotar a los delegados sindicales de herramientas informativas efectivas para poder intervenir adecuadamente cuando detecten casos de violencia machista en el entorno laboral. "Queremos convertirnos en referentes directos contra la violencia en los entornos laborales", subrayó Vidal.

La secretaria confederal de Mujeres e Igualdad ha realizado un "especial llamamiento" sobre la importancia de acreditar como víctimas de violencia machista a las mujeres que sufren violencia sexual en sus entornos laborales, tal como establece la ley del 'solo sí es sí'. Este asunto será abordado por el Ministerio de Igualdad con las comunidades autónomas en la próxima Conferencia Sectorial. "Estamos tardando para que esas mujeres que sufren violencia sexual tengan esa acreditación que las considere víctimas de violencia machista, entre otras cosas", ha manifestado Vidal, quien considera que esta medida "llega tarde" para muchas afectadas.

Planes de igualdad y postura sobre la prostitución

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado que actualmente existen 20.000 planes de igualdad vigentes en empresas españolas, de las 32.000 que están legalmente obligadas a implementarlos. No obstante, el sindicato ha matizado que de los 12.000 planes pendientes, algunos ya se encuentran en fase de negociación. En cuanto a otros temas relacionados con la igualdad, Sordo se ha referido a la prostitución calificándola como un "elemento de violencia contra las mujeres" y una "práctica que hay que desterrar de una sociedad sana".

Críticas a Ayuso por "violencia institucional"

Respecto al aborto, Sordo ha señalado que puede conllevar "elementos de violencia estructural y de violencia institucional incluso contra las mujeres". En este contexto, ha criticado duramente las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien invitó a las mujeres a abortar "en otro lado". "Lo que está promoviendo es un ejercicio de violencia institucional contra un derecho que tienen las mujeres, que es a decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad. Y esto es mucho más grave de lo que parece y sobre todo es mucho menos anecdótico de lo que parece", ha afirmado el secretario general de CCOO. Sordo ha expresado su preocupación porque, según su análisis, una de las "grandes batallas políticas" del futuro próximo estará relacionada con "un cuestionamiento de los derechos reproductivos y de igualdad de las mujeres". "La defensa de la familia no pasa por limitar los derechos de igualdad de las mujeres", ha subrayado.

Campaña 'Nos toca' y fallos en las pulseras

Durante la presentación, Vidal también ha dado a conocer la campaña del sindicato bajo el lema 'Nos toca', con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. "No se trata solo y exclusivamente de poner el foco en las mujeres y las víctimas. Sabemos que las mujeres denunciamos sobre cualquier violencia, no cuando queremos, sino cuando podemos. Sabemos que la implicación de los entornos es absolutamente fundamental para erradicar las violencias machistas. Por eso nos toca desde ya poner freno y actuar frente a la violencia", ha explicado.

Finalmente, sobre los recientes fallos detectados en las pulseras para maltratadores, Vidal ha exigido al Ministerio de Igualdad que reclame "las responsabilidades que tenga que exigir" y "que tome las medidas jurídicas desde el ámbito administrativo que pueda tomar para que esto no se vuelva a repetir". "No puede haber una tercera vez. Nosotras sí que agradecemos la responsabilidad, agradecemos la sinceridad para reconocer que hay errores, pero, desde luego, no es posible sostener que pueda haber una tercera vez", ha concluido, añadiendo que "bajo ningún concepto la vida de las mujeres puede estar en manos de la gestión de una empresa privada".