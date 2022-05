España, en general, y Andalucía, en particular, se prepara para recibir en las próximas horas temperaturas máximas de 42º a un mes del verano. El calor no sólo no da tregua en nuestro país, sino que evoluciona con el paso de los años, mostrándose más inesperado y con los rayos de sol más dañinos, impulsados por un cambio climático que favorece los cambios medioambientales extremos.

Si el pasado mes de agosto de 2021 Montoro (Córdoba) batió el récord de la temperatura más alta medida en España en un observatorio de la red principal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con 47,2 ºC, superando el anterior récord que tenía Córdoba capital de 46,9 grados el 13 julio de 2017, el próximo verano amenaza con romper todos los registros viendo esta ola de calor que se presenta en el mes de mayo.

Si entramos a analizar las diez temperaturas más altas alcanzadas en España debemos remontarnos a esta recopilación realizada en tiempo.com, en las que, superando esos 47,2º grados de Montoro aparecían otros múltiples episodios de calor extremo que se han vivido en nuestro país a lo largo de los últimos 120 años.

Como los 52º que se registraron en el Embalse de Guadalmellato en agosto de 1916, según datos ofrecidos por el meteorólogo Font Tullot en Climatología de España y Portugal o los 50º que se alcanzaron los días 17 y 18 de julio de 1978 en localidades como Berja, Alhama de Almería y Yeste, según datos ofrecidos por el geógrafo Capel Molina y Díaz Álvarez y pertenecientes a la red secundaria del INM.

Por debajo de los cincuenta grados se sitúan otras altas temperaturas que se cuelen en el top ten de temperaturas más altas alcanzadas en España. 49º en Arahal y 48º en Montoro y Utrera, allá por el 23 de julio de 1995. En 48º se detuvo también el termómetro en Totana, en 1994, y en La Palma del Condado, Lora del Río (1 de agosto de 2003) y Doña Inés (16 de julio de 1978).

Datos oficiales de la AEMET

Por debajo de estos registros se encuentran los datos oficiales ofrecidos por la AEMET que, además de los 47,2º grados de Montoro tienen en sus registros elevadas temperaturas de ese mismo 14 de agosto de 2021. 46,9º en el Aeropuerto de Córdoba, 46,6ºC en Écija, 46,5º en Aguilar de la Frontera (Córdoba), 46,4ºC en Fuente Palmera (Córdoba), 46,3ºC en Fuentes de Andalucía (Sevilla) o 46º en Granada.

El Valle de la Muerte, en California, el el lugar del planeta donde se han registrado las temperaturas más altas: 56,7 y 54,4 grados

Estos registros oficiales de la AEMET quedan muy lejos aún de los 56,7 grados o 54,4 grados que han llegado a registrarse en el Valle de la Muerte, en California, lugar del planeta en el que se dan las temperaturas más elevadas. Otros países como Pakistán (53,7º), Arabia Saudí (52) y Catar (50,4) también han superado los cincuenta grados alguna vez en su historia.