Sanidad pacta con las comunidades autónomas el plan de atención de salud mental

Toledo/La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha llegado a un acuerdo para alumbrar el Plan de Salud Mental 2025-2027, que tiene aparejado una inversión de 39 millones y se centra en tres grandes desafíos: consumo de psicofármacos, falta de profesionales y la garantía de derechos para las personas que padecen salud mental. En rueda de prensa, tras la reunión del pleno de CISNS este viernes en Toledo, el consenso se ha materializado después de no alcanzarse un acuerdo en la anterior reunión, el pasado mes de febrero.

García, que ha comparecido acompañada del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, ha señalado que "no ha habido ni un solo voto en contra del plan de salud mental". Respecto a las críticas del PP en el montante del plan que este mismo viernes mencionaba el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, momentos previos al inicio de CISNS, García ha señalado que la cuantía económica "no ha sido casi motivo de debate", sino que se ha centrado más en la "falta de recursos humanos". "La demanda ha sido más de recursos humanos, mas allá de los micrófonos, no ha habido ni un solo voto en contra del plan de salud mental", ha afirmado la titular de Sanidad.

Además, según ha avanzado García, se ha consensuado una guía común del Sistema Nacional de Salud sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que "por fin ve luz verde y que supone un paso firme en la garantía del acceso equitativo a esta prestación sanitaria en todo el territorio" nacional.

Plazas MIR

Sobre las críticas del PP por el número de plazas en Medicina Familiar y Comunitaria, García ha argumentado que este asunto ya se trató en un pleno de recursos humanos hace unas semanas. Además, ha señalado que haciendo un análisis durante los últimos cuatro años, 332 plazas se quedan vacantes y 577 plazas son de personas que cogen la plaza y no se presentan.

"Estamos hablando de un coladero de profesionales que no depende tanto de las plazas que nosotros estemos ofertando, casi 800 plazas más, sino depende de que los profesionales o cogen la plaza y no se quedan, o cuando terminan el MIR no se quedan en la plaza. Hay comunidades que no han sido capaces de retener ni siquiera a un 30 o 40% de los profesionales", ha afirmado.

El Estatuto Marco

Preguntada además por la protesta de médicos de este sábado en Madrid para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios que presentó el Ministerio de Sanidad, la titular de este ministerio ha remarcado que se está en constante diálogo con los convocantes.

No obstante, ha señalado que el texto es un borrador, por lo que se ha emplazado a avanzar más en este documento para poder valorarlo "de una manera más rigurosa cuando se obtenga el texto definitivo", aunque ha querido mostrar su respecto por la reivindicación de los sanitarios.

Medidas aprobadas

Los 39 millones de euros del plan de salud mental, se suman a la inversión realizada en estos años, lo que da lugar a un montante total de 101 millones. "Con esta financiación lo que queremos llegar es a abordar los tres grandes retos, los tres grandes elefantes que tenemos en la habitación, que son tres desafíos que son ineludibles".

Respecto al consumo excesivo de psicofármarcos, el Ministerio trabajará en el desarrollo de una "guía práctica clínica basada en la evidencia" que oriente sobre la deprescripción de los antidepresivos, cuya retirada "es especialmente complicada", en una época en la que se habla con una "naturalidad pasmosa" de un lexatín o un lorazepam.

Además, se va a apoyar la regulación de la especialidad de psicología clínica en la infancia y en la adolescencia, en equivalencia con la especialidad de la psiquiatría en la infancia y la adolescencia y se facilitará también la capacitación y la integración de las redes de personas que hayan atravesado problemas de salud mental en la figura del acompañante terapéutico.

"Vamos a pedir a las comunidades que elaboren un informe de necesidades de recursos humanos de profesionales de salud mental que tenga en cuenta esta atención multidisciplinar y los recursos y los agentes comunitarios que nos permita identificar cuáles son los puntos críticos y poder reorientar todos los recursos y todos los profesionales con una mayor precisión".

En tercer lugar, para garantizar los derechos fundamentales en la atención a la salud mental en línea con las directrices de la Organización Mundial de la Salud y la declaración de derechos de las personas con discapacidad, se impulsarán todas aquellas alternativas a la contención mecánica para reducir también las intervenciones y los ingresos involuntarias, con prácticas más humanizadas que respeten la voluntad y la integridad de las personas.

El Ministerio de Sanidad dará pasos clave en la elaboración de un plan integral de desinstitucionalización, "como hubo ya en los años 80", para que las personas que sufren problemas de salud mental "puedan tener una vida autónoma e independiente y que puedan vivir en comunidad".

Contará además con la mayor colaboración institucional que ha habido hasta la fecha, asumiendo el esfuerzo de múltiples ministerios, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los servicios sociales y de los servicios de emergencias y de otras instituciones como es el Instituto de Salud Carlos III.

A las comunidades del PP Mónica García les ha agradecido "el consenso, el rigor técnico y el interés general", porque "nunca es tarde si la dicha es buena" en relación al consenso alcanzado en el plan de salud mental.

Guía del aborto

Profundizando en la guía de interrupción voluntaria del embarazo, la ministra de Sanidad ha explicado que garantiza este derecho de las mujeres, vivan donde vivan, con "criterios clínicos y organizativos comunes" y con aspectos fundamentales como la creación de ese registro de objetores aprobado en diciembre pasado.

En total, se han aprobado nueve acuerdos que se vienen a sumar a los 48 acuerdos que ya se han recogido en estos consejos interterritoriales. También se han acordado tres proyectos normativos y se han tenido en cuenta otros temas como "el abordaje integral de la esclerosis múltiple, la ampliación de la cartera común de pruebas genéticas, el plan anual de la evaluación de las tecnologías sanitarias o la creación de un grupo de trabajo de depósito de reservas estratégicas del Sistema Nacional de Salud".