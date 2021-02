Sanidad abre la puerta a la vacuna rusa, aunque con condiciones

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este miércoles en el pleno del Congreso que el Gobierno va a recibir "abiertamente y entusiastamente" cualquier vacuna que tenga autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA): "Es el único margen y el único requisito". Darias ha respondido así al diputado de EH-Bildu Iñaki Ruiz que ha preguntado a la ministra si el Gobierno se plantea adquirir la vacuna rusa Sputnik V o proponer a la Comisión Europea la adquisición conjunta, una vez que sea aprobada por la EMA.

La ministra Darias, que se ha estrenado este miércoles en el pleno como titular de Sanidad, también se ha comprometido a "seguir la senda trazada" por Salvador Illa "con un objetivo claro en coordinación con las comunidades autónomas desde la cogobernanza, que es la lucha contra la pandemia y avanzar en el proceso de vacunación".

La titular de Sanidad ha recordado que este mes España recibirá 2,3 millones de dosis entre Pfizer y Moderna, "se está pendiente de AstraZeneca y en breve se conocerán las dosis iniciales de entrega". Darias ha expresado todo su apoyo a la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, en la "exigencia" a las compañías farmacéuticas para que "cumplan lo firmado".

Ante estas cuestiones, el diputado de Bildu ha propuesto al Gobierno liberar las patentes convirtiéndolas en un bien público, la nacionalización temporal de las farmacéuticas europeas que especulen con las vacunas e incumplan compromisos y la creación de una industria farmacéutica europea para la investigación de medicamentos esenciales.

Darias también ha respondido a una pregunta del diputado del PP José Ignacio Echániz sobre si el Gobierno "va a persistir en la negligencia de su antecesor".

Irónicamente, el diputado del PP ha aplaudido el discurso de la ministra que, en su opinión, le llevará a la presidencia de Canarias, en línea con la candidatura de Illa a la Generalitat.

A juicio de Echániz, el Gobierno ha utilizado la "mayor pandemia de la historia" para allanar el camino de Illa a Cataluña. Y dado que Darias va seguir la trayectoria de su antecesor, Echániz ha intuido que la ministra seguirá "ocultando la cifra de muertos, la comisión de expertos y el criterio para el reparto de vacunas" y ha acusado a la nueva titular de "cómplice" y de "regar la campaña catalana de vacunas".

Pese a estas acusaciones, la ministra ha pedido al PP que "no ponga palos en las ruedas" y se sume a la batalla contra el virus. También en el Congreso y en una interpelación posterior, defendida por el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, la ministra ha zanjado que su prioridad es "terminar y cerrar con éxito la estrategia de vacunación"

"Avanzamos a pesar de las dificultades con paso firme y decidido", ha asegurado Darias, quien ha recordado que ya han sido entregadas a las comunidades 1.769.000 dosis de vacunas, han sido inoculadas 1.673.000 personas y más de 400.000 han recibido las dos dosis completa y por tanto "están inmunizadas".

La ministra también ha dejado claro que España dispone de una estrategia estatal única que ha sido fruto del acuerdo entre el Gobierno y las autonomías: "No hay 17 estrategias de vacunación". Darias ha afirmado que el Gobierno "no ha generado falsas expectativas", ha recalcado que en el proceso de vacunación "no caben atajos" y que el orden de inmunización tiene "una razón de ser".

Ha comprometido su "dedicación absoluta, mañana, tarde y noche" con esta estrategia y ha apelado a encontrar en la oposición "la implicación necesaria para compartir" los pasos que se van dando. Por su parte, Martínez Oblanca ha pedido a la ministra que lidere la coordinación nacional en pos de la salud pública y le ha reclamado "el rigor que le faltó a Salvador Illa".

"Los telediarios no detienen el virus y eslóganes como 'Salimos más fuertes', tampoco", ha dicho el diputado de Foro, que ha pedido a "la Moncloa que abandone las tácticas de propaganda porque lo urgente es salvar vidas". Y ha insistido en reclamar a la ministra que dé "un giro" y no sea continuista con la política de su predecesor porque, entonces, "estará condenando a España al fracaso en la gestión de la pandemia".