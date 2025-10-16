La reina Letizia lamenta que el hambre sea un “arma de guerra”

La reina Letizia, durante los actos del Día Mundial de la Alimentación en la sede de la FAO en Roma.

La reina Letizia lamentó este jueves que el hambre sea todavía “una herida abierta” y un “arma de guerra” en muchos lugares del mundo, al intervenir en los actos por el Día Mundial de la Alimentación en la sede de Roma de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Me disculparán si enumero algunas razones para la desesperanza que señalan tanto FAO como otras agencias de Naciones Unidas: el hambre es hoy un arma de guerra en muchos lugares y una herida abierta”, dijo en su intervención.

La Reina, desde 2015 embajadora especial para la Nutrición de este organismo especializado de la ONU que cumple 80 años, asistió a la asamblea que cada 16 de octubre celebra por el Día de la Alimentación.

Con ella participaron otros líderes como el papa León XIV, que se estrenó en este foro pero que se marchó nada más terminar su discurso de apertura; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Doña Letizia aseveró que “los tiempos que vivimos son difíciles” por las “revisiones” de principios que “creíamos inalterables”. Entre estos principios cuestionados citó el multilateralismo, la cooperación, el vínculo de la financiación con la justicia social o la consideración como un derecho inalienable de la alimentación “adecuada, suficiente, sostenible y sostenible” y con menos consumo de productos ultraprocesados.

Otros motivos para la “desesperanza” son “la concentración corporativa de los sistemas alimentarios” denunciada, apuntó, desde algunos sectores de la sociedad civil.

Pero también que un tercio de la producción mundial de alimentos “termine en la basura” o que los estragos del cambo climático, como sequías, inundaciones o la desertificación, “afectan en mayor medida a los que menos tienen” y, subrayó, “acaban siempre sufriendo más”.

La Reina también lamentó la obesidad, sobre todo entre los jóvenes, los efectos de las guerras prolongadas o las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los precios o el hecho de que las mujeres sigan sufriendo la desigualdad en el acceso de recursos.

Por su parte, León XIV afirmó que permitir que millones de personas padezcan hambre en el mundo es “un fracaso colectivo”. “En un tiempo en el que la ciencia ha alargado la esperanza de vida, la tecnología ha acercado continentes y el conocimiento ha abierto horizontes inimaginables, permitir que millones de seres humanos vivan y mueran golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica”, lamentó.