Ana Redondo: "Las mujeres de 35 a 60 años viven agotadas por la carga de trabajo que implican los cuidados"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su preocupación ante la situación de agotamiento que viven las mujeres de entre 35 y 60 años debido a la "doble y triple carga de trabajo" que suponen los cuidados familiares combinados con el empleo fuera del hogar. Así lo ha manifestado durante su intervención en el evento 'Financiar los cuidados desde la igualdad: hacia una Alianza Internacional Feminista para el desarrollo', celebrado este miércoles en la Cumbre de la ONU en Sevilla.

"Tenemos un dato también preocupante y es que las mujeres de 35 a 60 años entienden que viven agotadas por la doble y triple carga de trabajo que implican los cuidados y el trabajo fuera de casa", señaló Redondo, quien ha defendido la necesidad de tejer una red coordinada entre instituciones y organizaciones para dar respuesta efectiva a esta problemática.

La titular de Igualdad ha destacado el compromiso del Gobierno español con las políticas feministas, materializado en un incremento del 12% en el presupuesto para el presente año 2025, junto con el objetivo de alcanzar un 0,7% del PIB para 2030, del cual un 15% estará destinado específicamente a la agenda feminista; sin especificar en qué consisten esas "políticas feministas".

Educación para la Ciudadanía

Durante su intervención, Redondo ha hecho hincapié en la importancia de la educación como pilar fundamental para avanzar en igualdad. La ministra ha lamentado la pérdida de oportunidad que supuso la eliminación de la asignatura de educación para la ciudadanía, que consideraba "un instrumento para avanzar que lamentablemente se quedó varado".

"Cuando tuvimos la oportunidad de implementar una asignatura tan importante como la educación para la ciudadanía con valores cívicos y valores constitucionales, perdimos la oportunidad", ha recordado, señalando que los cambios de gobierno pueden suponer retrocesos significativos en materia de convicciones feministas.

La brecha generacional

Otro de los desafíos identificados por la ministra es la conexión con las nuevas generaciones. Según datos citados por Redondo, "el 40% de la gente más joven hasta 30 años considera que se ha ido demasiado lejos en materia de igualdad", lo que evidencia una preocupante brecha en la percepción intergeneracional sobre los avances en derechos.

Asimismo, ha alertado sobre los cambios en las prioridades laborales de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, quienes "ya no valoran tanto el salario" sino "las condiciones de vida y la corresponsabilidad y la conciliación con la vida familiar". Esta nueva realidad, sumada al relevo generacional del baby boom, plantea un serio desafío para la retención del talento en las organizaciones.

"En este momento en el que se produzca ese cambio generacional que ya se está produciendo, tenemos un problema. Y el problema se llama retención de talento. Y por lo tanto, las administraciones, por supuesto, los empleadores y las empresas van a tener que ofrecer algo más que un incremento salarial", ha advertido Redondo.

La transformación social desde el feminismo

Como conclusión de su intervención, la ministra ha abogado por una transformación social profunda en "un momento muy complejo a nivel internacional", donde "el mundo se ha vuelto más incierto y más violento". Para ello, considera imprescindible la creación de redes institucionales y asociativas basadas en la coordinación y cooperación.

"No podemos muchas veces trabajar en nuestra trinchera, no podemos únicamente trabajar desde la perspectiva unívoca del trabajo del día a día de nuestras asociaciones o de nuestras organizaciones. Necesitamos tejer la red", ha insistido Redondo, quien ha finalizado su intervención con una contundente afirmación: "Porque el cambio, la transformación, va a venir del feminismo o no vendrá".