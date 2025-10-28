A prisión un conductor kamikaze sin carné que circuló con un coche robado 52 kilómetros en sentido contrario

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años que, sin carné y bajos los efectos del alcohol, condujo un coche robado en sentido contrario durante 52 kilómetros en la Autopista Vasco-Aragonesa (AP-68) a su paso por La Rioja, por lo que ha ingresado este martes en prisión.

Este hombre ha comparecido este martes ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño y, tras prestar declaración, el juez ha ordenado prisión provisional sin fianza como presunto autor de un delito de conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, ha indicado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja.

Este conductor kamikaze, detenido como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial, fue interceptado en la AP-68, en el término municipal de Logroño, hacia las 23:00 horas del pasado domingo 26 de octubre, ha detallado este martes la Guardia Civil de La Rioja en una nota.

Varios ciudadanos alertaron a la Guardia Civil y al SOS Rioja sobre un turismo que circulaba en sentido opuesto al estipulado, que avanzaba hacia Zaragoza por la plataforma reservada al tráfico hacia BilbaoLa Guardia Civil desplegó un operativo de emergencia para alertar a los demás conductores y detener la circulación con el fin de evitar siniestros. Durante la intervención, este conductor adoptó una actitud impulsiva y agresiva hacia los agentes, a los que proporcionó datos de identidad erróneos, tras lo que contactaron con las autoridades de Rumanía y Moldavia para verificar su verdadera identidad.

La Guardia Civil constató que el vehículo había sido sustraído previamente y que este hombre carecía del permiso de conducción. Además, en la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,75 mg/l en aire espirado, muy por encima del límite legal; y se negó a someterse a la prueba de detección de drogas.

Por ello, fue detenido como presunto autor de los delitos de falsedad documental, usurpación de identidad, hurto de uso de vehículo a motor, conducción temeraria, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, carecer de permiso de conducción y negarse a la prueba de detección de drogas.